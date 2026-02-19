爾灣大型建商Tri Pointe Homes 45億元易主

運營中心位爾灣的Tri Pointe Homes（圖為公司營運中心所在地）以45億美元出售給日本住友建材集團。（取自谷歌地圖）

據橙縣紀事報報導，運營中心位爾灣 的Tri Pointe Homes日前以45億美元，出售給日本 住友建材集團（ Sumitomo Forestry）。

爾灣大型住宅開發商Tri Pointe Homes成立於金融海嘯期間，由3位失業的建商共同創立。公司日前宣布，將以45億美元出售給日本住友建材集團。

Tri Pointe公司表示，此次出售主要受高房價、房貸利率上升以及全美整體經濟狀況影響。交易完成後，Tri Pointe將轉為私有公司，預計於2026年第2季完成交割。

住友建材集團總裁Toshiro Mitsuyoshi在聲明中表示：「關稅政策可能引發的通膨回升，以及就業與整體經濟前景的不確定性，已削弱消費者信心，導致潛在購房者持續延後購屋計畫。」他補充，此次「屬友好交易」，已獲Tri Pointe董事會批准，股東在這筆全現金交易中，每股將獲得47美元。

Tri Pointe Homes是美國前20大住宅建商之一，公司於2009年創立，2013年上市，業務遍及美國西南、西部及東南地區。當時名為TRI Pointe Group，由六家區域公司組成，之後整合為Tri Pointe Homes。雖然住宅建商的營運中心設在爾灣，但其公司總部位內華達州 Incline Village，當地無需繳納企業所得稅與特許經營稅。

財報方面，Tri Pointe在2025年第3季度新屋訂單同比下降21%，由1252戶降至995戶；積壓訂單量也下降44%，由2325戶降至1298戶。最新季度淨利為5600萬美元，同比下降50%，2025年同期為1億1200萬美元。

住友建材集團的運營業務可追溯至1691年，當時Sumitomo family管理銅礦資源。公司於2003年進入美國市場，並在亞洲及澳洲擁有住宅建商公司。Tri Pointe是其在美國的第五筆住宅建商收購案。該集團表示，將利用收購Tri Pointe的機會，擴大其在既有市場的布局，同時拓展加州與內華達州的業務版圖。