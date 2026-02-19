我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

爾灣大型建商Tri Pointe Homes 45億元易主

記者啟鉻／橙縣報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
運營中心位爾灣的Tri Pointe Homes（圖為公司營運中心所在地）以45億美元出售給日本住友建材集團。（取自谷歌地圖）
運營中心位爾灣的Tri Pointe Homes（圖為公司營運中心所在地）以45億美元出售給日本住友建材集團。（取自谷歌地圖）

據橙縣紀事報報導，運營中心位爾灣的Tri Pointe Homes日前以45億美元，出售給日本住友建材集團（ Sumitomo Forestry）。

爾灣大型住宅開發商Tri Pointe Homes成立於金融海嘯期間，由3位失業的建商共同創立。公司日前宣布，將以45億美元出售給日本住友建材集團。

Tri Pointe公司表示，此次出售主要受高房價、房貸利率上升以及全美整體經濟狀況影響。交易完成後，Tri Pointe將轉為私有公司，預計於2026年第2季完成交割。

住友建材集團總裁Toshiro Mitsuyoshi在聲明中表示：「關稅政策可能引發的通膨回升，以及就業與整體經濟前景的不確定性，已削弱消費者信心，導致潛在購房者持續延後購屋計畫。」他補充，此次「屬友好交易」，已獲Tri Pointe董事會批准，股東在這筆全現金交易中，每股將獲得47美元。

Tri Pointe Homes是美國前20大住宅建商之一，公司於2009年創立，2013年上市，業務遍及美國西南、西部及東南地區。當時名為TRI Pointe Group，由六家區域公司組成，之後整合為Tri Pointe Homes。雖然住宅建商的營運中心設在爾灣，但其公司總部位內華達州Incline Village，當地無需繳納企業所得稅與特許經營稅。

財報方面，Tri Pointe在2025年第3季度新屋訂單同比下降21%，由1252戶降至995戶；積壓訂單量也下降44%，由2325戶降至1298戶。最新季度淨利為5600萬美元，同比下降50%，2025年同期為1億1200萬美元。

住友建材集團的運營業務可追溯至1691年，當時Sumitomo family管理銅礦資源。公司於2003年進入美國市場，並在亞洲及澳洲擁有住宅建商公司。Tri Pointe是其在美國的第五筆住宅建商收購案。該集團表示，將利用收購Tri Pointe的機會，擴大其在既有市場的布局，同時拓展加州與內華達州的業務版圖。

世報陪您半世紀

爾灣 內華達州 日本

上一則

為擊敗美國侵略者 華男在美多地設非法生物實驗室

下一則

逾千州大技工罷工 要求晉級加薪承諾

延伸閱讀

打擊酒駕 兩黨州議員提10法案 規模逾20年來最大

打擊酒駕 兩黨州議員提10法案 規模逾20年來最大
爾灣超市地上現「毒鈔」 2員工撿起後不適送醫

爾灣超市地上現「毒鈔」 2員工撿起後不適送醫
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
爾灣首屆農曆新年遊行嘉年華 逾萬人同歡

爾灣首屆農曆新年遊行嘉年華 逾萬人同歡
2/20-21爾灣/羅蘭崗：2026稅務布局講座

2/20-21爾灣/羅蘭崗：2026稅務布局講座
操縱房價 建商恐遭反托辣斯調查 營建類股應聲跌

操縱房價 建商恐遭反托辣斯調查 營建類股應聲跌

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜