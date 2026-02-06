蒙羅維亞普立茲獎得主名宅上市 要價近200萬元

蒙羅維亞一棟歷史住宅，目前正在市場上出售。這棟住宅曾屬於普立茲獎小說家辛克萊（Upton Sinclair），要價近200萬美元。（記者啟鉻／攝影）

位於南加州 蒙羅維亞（Monrovia）的一棟歷史地標住宅，目前正在市場上出售。這棟住宅曾屬於普立茲獎小說家辛克萊（Upton Sinclair），現要價近200萬美元

這棟新地中海風格的房屋建於1923年，坐落在不足1英畝的土地上，室內面積約2667平方英尺，擁有4間臥室與3間浴室。開價略低於200萬美元。記者實地探訪這棟住宅，見到仍處於掛牌，說明尚未交易完成。

辛克萊與第二任妻子克雷格（Mary Craig）於1942年購下此屋，不久後，他以「龍之牙（Dragon's Teeth）」一書獲得普立茲獎。克雷格於1961年去世後，辛克萊再婚，與第三任妻子威利斯（Mary Elizabeth Willis）居住於此，直到1966年搬往東岸，希望與第一任婚姻所生的兒子住得更近。房屋於1967年售出，因與辛克萊長期的淵源，使住宅在1971年獲得國家歷史地標認可。

目前，房屋受益於「米爾斯法案（Mills Act）」，可享年度房產稅減免，以換取對歷史建築的維護。房屋入口為石拱門搭配手工製作的木質、鍛鐵與玻璃門，室內鋪設實木地板，並保留精緻天花線條及其他歷史細節。客廳的焦點是一座石材壁爐，正式餐廳位於精雕拱門後方，設有暗門；帶彩繪玻璃的擺動門通往廚房，內有黑白格子地板、不鏽鋼家電、石材檯面、儲物室及俯瞰花園的早餐區。

主臥套房設有裝飾性壁爐、2個步入式衣櫥，以及通往私人陽台的法式門。套房浴室以訂製瓷磚裝飾，配備立柱式洗手台與玻璃淋浴間。其他特色包括完工地下室、一間附帶小廚房的附屬住宅（ADU）、帶浴室、可折疊床及多功能生活空間、獨立雙車車庫，以及可兼作儲藏室的額外工作室。庭院設有鋪石露台、帶頂休憩區及戶外壁爐。該房屋由Keller Williams Realty的Jason與Laura Berns擔任房屋經紀人。

辛克萊最廣為人知的作品是1906年的「叢林（The Jungle）」，揭示了移民在芝加哥肉品加工業的艱辛生活與惡劣工作環境。該書引發公眾震驚，最終促成聯邦食品安全法的制定。另一知名作品「石油 ！（Oil!）」於1927年出版，故事靈感影響了保羅·湯瑪斯·安德森（Paul Thomas Anderson）2007年的影片「血色將至（There Will Be Blood）」。

1934年，身為社會主義者的辛克萊以民主黨身分參選加州州長，提出「終結加州貧困」政綱，但最終敗選。辛克萊一生結過三次婚，於1968年11月在新澤西州 護理之家去世，享年90歲。