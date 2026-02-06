我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

蒙羅維亞普立茲獎得主名宅上市 要價近200萬元

記者啟鉻／蒙羅維亞報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蒙羅維亞一棟歷史住宅，目前正在市場上出售。這棟住宅曾屬於普立茲獎小說家辛克萊（Upton Sinclair），要價近200萬美元。（記者啟鉻／攝影）
蒙羅維亞一棟歷史住宅，目前正在市場上出售。這棟住宅曾屬於普立茲獎小說家辛克萊（Upton Sinclair），要價近200萬美元。（記者啟鉻／攝影）

位於南加州蒙羅維亞（Monrovia）的一棟歷史地標住宅，目前正在市場上出售。這棟住宅曾屬於普立茲獎小說家辛克萊（Upton Sinclair），現要價近200萬美元

這棟新地中海風格的房屋建於1923年，坐落在不足1英畝的土地上，室內面積約2667平方英尺，擁有4間臥室與3間浴室。開價略低於200萬美元。記者實地探訪這棟住宅，見到仍處於掛牌，說明尚未交易完成。

辛克萊與第二任妻子克雷格（Mary Craig）於1942年購下此屋，不久後，他以「龍之牙（Dragon's Teeth）」一書獲得普立茲獎。克雷格於1961年去世後，辛克萊再婚，與第三任妻子威利斯（Mary Elizabeth Willis）居住於此，直到1966年搬往東岸，希望與第一任婚姻所生的兒子住得更近。房屋於1967年售出，因與辛克萊長期的淵源，使住宅在1971年獲得國家歷史地標認可。

目前，房屋受益於「米爾斯法案（Mills Act）」，可享年度房產稅減免，以換取對歷史建築的維護。房屋入口為石拱門搭配手工製作的木質、鍛鐵與玻璃門，室內鋪設實木地板，並保留精緻天花線條及其他歷史細節。客廳的焦點是一座石材壁爐，正式餐廳位於精雕拱門後方，設有暗門；帶彩繪玻璃的擺動門通往廚房，內有黑白格子地板、不鏽鋼家電、石材檯面、儲物室及俯瞰花園的早餐區。

主臥套房設有裝飾性壁爐、2個步入式衣櫥，以及通往私人陽台的法式門。套房浴室以訂製瓷磚裝飾，配備立柱式洗手台與玻璃淋浴間。其他特色包括完工地下室、一間附帶小廚房的附屬住宅（ADU）、帶浴室、可折疊床及多功能生活空間、獨立雙車車庫，以及可兼作儲藏室的額外工作室。庭院設有鋪石露台、帶頂休憩區及戶外壁爐。該房屋由Keller Williams Realty的Jason與Laura Berns擔任房屋經紀人。

辛克萊最廣為人知的作品是1906年的「叢林（The Jungle）」，揭示了移民在芝加哥肉品加工業的艱辛生活與惡劣工作環境。該書引發公眾震驚，最終促成聯邦食品安全法的制定。另一知名作品「石油！（Oil!）」於1927年出版，故事靈感影響了保羅·湯瑪斯·安德森（Paul Thomas Anderson）2007年的影片「血色將至（There Will Be Blood）」。

1934年，身為社會主義者的辛克萊以民主黨身分參選加州州長，提出「終結加州貧困」政綱，但最終敗選。辛克萊一生結過三次婚，於1968年11月在新澤西州護理之家去世，享年90歲。

加州 新澤西州 石油

上一則

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

下一則

聖地牙哥竊車案減 越野車被盗仍最多

延伸閱讀

舊金山街頭「致電共和黨人」公共電話爆紅

舊金山街頭「致電共和黨人」公共電話爆紅
交通攝影機是安全還是搶錢？川普在華府「喊停」

交通攝影機是安全還是搶錢？川普在華府「喊停」
縮減成本、無障礙法規規範 飯店浴室拆門成趨勢

縮減成本、無障礙法規規範 飯店浴室拆門成趨勢
快檢查洗手台 皮膚科醫師：9種美容產品別放浴室

快檢查洗手台 皮膚科醫師：9種美容產品別放浴室
浴室清潔順序很重要 避開4常見錯誤、避免事倍功半

浴室清潔順序很重要 避開4常見錯誤、避免事倍功半
白宮新網頁上線 「改寫」國會暴亂事件

白宮新網頁上線 「改寫」國會暴亂事件

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留