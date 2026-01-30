房貸利率小幅走高 消費者信心跌至2014年新低

我的頻道

記者劉子為/洛杉磯報導
1月27日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.75%，在現行利率環境中仍具一定吸引力。（佳信貸款-劉豔秋提供）
1月27日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.75%，在現行利率環境中仍具一定吸引力。（佳信貸款-劉豔秋提供）

美國房貸利率於1月27日小幅上漲之際，多項最新經濟數據釋出警訊。消費者信心指數跌至2014年以來最低點，顯示民眾對當前經濟情勢與未來前景的憂慮加深，短期內可能對利率形成上行壓力。

截至發稿時，市場平均30年期固定抵押貸款利率約為6.26%。相較之下，佳信貸款目前提供的30年期固定房貸利率為5.75%。

佳信貸款提供的報告指出，目前利率仍在近3年相對低點，專家建議，現有屋主可評估是否適合進行房貸再融資，或善用房屋淨值作為資金運用；而對有意購屋的民眾而言，則可提前了解市場建議，並檢視自身是否符合各類財務補助計畫，或較寬鬆的貸款方案資格。

房價方面，衡量全美房價變動的重要指標–Case-Shiller房價指數顯示，2025年11月房價年增率為1.36%，但月減0.11%。若僅觀察前20大城市，房價年增1.4%，月減0.03%，顯示房價漲勢放緩。

消費信心則出現明顯下滑。根據Conference Board公布的調查，2026年1月消費者信心指數降至84.5，較去年12月的94.2大幅下跌，創12年新低。

Conference Board首席經濟學家Dana Peterson表示，消費者在問卷中對影響經濟的因素，多以悲觀回應為主，對物價與通膨、油價、食品與雜貨價格的提及仍居高不下。

房價 利率 貸款

