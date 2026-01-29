我的頻道

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

高稅負時代居住抉擇 賭城成本低 退休族矚目

拉斯維加斯訊
拉斯維加斯逐漸成為加州居民評估遷移名單中常被提及的城市。（示意圖取自PexelsAbhishek Navlakha）
在高房價與州稅負長期並存情況下，近年來愈來愈多加州退休族與企業主，開始從「長期生活成本」角度，重新思考未來居住安排。不同於過去以工作或投資為主的遷移動機，這一波討論更多圍繞退休後的現金流穩定與生活可控度。

長期深耕拉斯維加斯市場的房地產專業人士Ramon Wu表示，近期不少民眾關心的焦點，不在房價漲跌，而是跨州稅制差異對長期支出的影響。以夫妻聯合報稅為例，年應稅收入10萬美元，在加州約需繳納3200至4500美元州稅；若年收入達100萬美元，州稅可能超過10萬美元；收入達1000萬美元以上者，州稅負擔甚至超過138萬美元。相較之下，內華達州不徵收州個人所得稅，差距相當明顯。

退休收入的課稅方式，亦是討論重點之一。加州對退休金、401(k)與IRA提款皆依一般所得課稅；內華達州則完全免除州稅。對已進入或接近退休階段的家庭而言，這樣的差異，直接影響未來多年可支配現金流。

在此背景下，拉斯維加斯逐漸成為加州居民評估名單中常被提及的城市。Ramon Wu觀察，多數家庭並未急於搬遷，而是先從生活機能、醫療資源與整體生活節奏等層面進行比較，將其視為長期規劃中的備選方案。

他也提醒，跨州居住涉及居住地認定與實際生活重心轉移，並非單純換屋即可完成，因此提前理解制度與實務經驗尤為重要。整體而言，這股趨勢反映的，並非單一城市熱度，而是更多人開始以數據與長期規劃為基礎，重新審視「住在哪裡」對未來生活品質的影響。

對希望進一步了解相關趨勢的讀者，可透過公開資訊持續關注市場發展；亦有民眾表示，若需實務層面的經驗分享，可向房地產專業人士Ramon Wu洽詢，電話702-334-7767，微信 vegas1688，或參考其公開部落格 https://vegas168.blogspot.com/2026/01/blog-post.html

