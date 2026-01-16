河濱縣莫瑞諾谷 要蓋3000戶住宅

我的頻道

記者啟鉻／河濱報導
根據莫瑞諾谷市最新計畫，市區東部地區未來計畫興建超過3000戶住宅，並將約2400英畝土地併入城市地界。圖為市政廳。（取自市府官網）
根據莫瑞諾谷市最新計畫，市區東部地區未來計畫興建超過3000戶住宅，並將約2400英畝土地併入城市地界。圖為市政廳。（取自市府官網）

河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley）是該縣人口第二多的城市，根據該市一項最新計畫，市區東部地區未來計畫興建超過3000戶住宅，並將約2400英畝土地併入城市地界。

據The Press-Enterprise報導，這項稱為「蘭喬貝拉戈莊園（Rancho Belago Estates）」的建案，正在進行環境影響評估。Rancho Belago同時也是莫瑞諾谷東部一處已經規畫社區的名稱。

該案開發商、總部設莫瑞諾谷的Highland Fairview社區開發副總裁戴穆德（Andrew Daymude）接受The Press-Enterprise採訪說：「蘭喬貝拉戈莊園將以完善規畫的住宅社區、步道系統、開放空間及社區設施，與整體Rancho Belago地區相輔相成，並符合區域長期發展願景。」

市府指出，環境影響評估草案，最快於2026年初出爐。隨後將展開公眾意見徵詢與修訂程序，再送交莫瑞諾谷市規畫委員會及市議會審議。同時，該案的土地納入工作，尚須河濱縣地方機構併入委員會（Riverside Local Agency Formation Commission）批准。據悉，由本澤維（Iddo Benzeevi）領導的Highland Fairview，同時也是南加州大型物流設施「世界物流中心」（World Logistics Center）的開發商。該物流園區未來將在距離本案不遠處建造，會由此新增約4000萬平方呎的倉儲空間。

據莫瑞諾谷市發布的並入與開發計畫公告，該案規畫興建3000戶住宅及150個公寓單位，住宅將分布在約1143英畝的自然開放空間、高爾夫球場周邊。此外，計畫內容亦可能包括興建小學、旅館及零售商店等。

然而，環保團體及部分學者已對該案提出疑慮，呼籲市府進行全面且嚴謹的環境影響評估。

加州 南加

