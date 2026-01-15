我的頻道

結合飯店、公寓… 英格伍市大道全新13層大樓獲准興建

加州英格伍市（City of Inglewood）近日核准一項大型開發計畫，位於世紀大道（Century Boulevard）的Tradewinds飯店，將由一棟規模更大的複合用途建築取代。該飯店原有135間客房，未來將改建為一棟13層樓的現代化建築，總面積約33.5萬平方呎。

本案申請人為總部設於比佛利山的Crescent Hotel Group，其代表人為Gregory Peck，建案位於西世紀大道（W. Century Boulevard）4200號。根據規畫，新建大樓將結合飯店、長住型住宿（extended stay hotel rooms）與住宅功能，其中第3至6層設置175間一般飯店客房，第7至12層規畫118間長住型飯店客房，第9至12層另設11戶共管公寓；建築一、二樓則配置活動空間、大廳、酒吧與餐飲設施。

停車方面，開發案將於建築底部設置一座可容納915輛汽車的停車庫。整體建築由Arcadis負責設計，樓高約150呎，屬現代風格中高層建築，低樓層立面並將設置數位顯示螢幕，以強化視覺與商業機能。

根據環境影響研究報告，4200 W. Century Boulevard計畫的施工期預估為26個月。此案也被視為英格伍近年觀光與大型活動帶動開發潮的一環，其他大型建案還包括Intuit Dome與SoFi體育場周邊的多項酒店建設，包括擁有300間客房的Kali酒店，以及150間客房的Fairfield by Marriott酒店。

此外，在世紀大道與普雷里大道（Prairie Avenue）交叉口以西一個街區處，一棟主打洛杉磯國際機場（LAX）旅客市場的低樓層飯店，也被列入重建規畫。該案近日於英格伍市議會審議中曝光，顯示當地正持續推動大規模都市更新。

該開發計畫最早由網站「2UrbanGirls」披露。計畫申請單位包括4200 QOF, LLC，與Crescent Hotel Group及Gregory Peck。業者已於去年7月向市府提出申請，計畫將拆除建於1950年代的舊有建築。

市府文件指出，新建築將納入多項開放與休閒設施，包括中庭、空中露台、游泳池及健身中心，並於外牆設置大型數位顯示屏，展現新世代城市意象。

