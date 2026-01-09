舊金山房市去年最貴未成交物件 5房產入列

我的頻道

編譯組／綜合報導
這棟獨具特色的房屋，前方保留了都鐸式建築的輝煌。（取自谷歌地圖）
這棟獨具特色的房屋，前方保留了都鐸式建築的輝煌。（取自谷歌地圖）

SF Gate報導，2025年對舊金山房地產市場而言堪稱豐收年，特別是奢華住宅交易明顯回溫，受惠於人工智慧產業帶動的新一波財富效應，市場整體呈現賣方優勢。然而，並非所有高價房產都能順利成交，部分豪華公寓與合作公寓銷售表現仍落後於獨棟住宅，成為今年最昂貴卻尚未售出的物件。

1.1 Steuart Lane, Unit 1901—1150萬元

這棟豪華公寓擁有只有2914平方呎的角落單元配備落地玻璃才能提供的全景視野。配有三間臥室、三間浴室的住所彷彿漂浮在水面上，直接眺望海灣大橋。廚房極其高端。主臥擁有深邃的步入式衣櫃和足以媲美最高級水療中心的浴室。該綜合大樓還提供「健康中心」。自2025年9月份掛牌以來，仍在市場上滯留。

2.2881 Vallejo St.—1150萬元

作為獨棟房產，這棟房屋獨具特色，前方保留了都鐸式建築的輝煌，後方採用現代矩形結構，三層樓都是玻璃牆面，俯瞰著庭院和後院。這棟房屋建於1904年，但經過「拆到骨架」的全面翻新後，內部徹底現代化。擁有四間臥室和四間半浴室，分布在4910平方呎的奢華空間中。自2024年10月掛牌、並於2025年2月以相同價格重新掛牌。

3.201 Folsom St., Penthouse 41C—1490萬元

位於林肯山時尚的Lumina II豪華大樓的「天際層」。這間5223平方呎的公寓擁有270度的城市天際線、海灣及更遠處的景觀。配有三間臥室和三間半浴室。Lumina II大樓提供游泳池、健身房、遊戲/娛樂室、攀岩牆和劇院。自2015年首次亮相以來，Lumina專案在向舊金山高端市場銷售方面遇到了許多挑戰，但人工智慧熱潮似乎可能改變這一局面。自2025年8月掛牌至今並未降價。

4.2121 Webster St., Grand Penthouse 1—1800萬元

橫跨4083平方呎，分布在兩個矩形樓層，從高端太平洋大廈的屋頂拔地而起。這間擁有三間臥室、三間半浴室的頂層公寓在主要生活區設有12呎高的天花板、一個巨大的正式餐廳配備嵌入式大理石吧台，以及一間帶有自己的休息室和辦公空間的主臥套房。該單元通往一個2320平方呎的露台，可以欣賞到令人驚嘆的城市景觀。根據Compass經紀人的說法，在2025年11月剛上市就已經收到多個報價並進入合約階段，預計將於2026年1月完成交易。

5.2006 Washington St. No. 4—2550萬元

於太平洋高地一棟標誌性地標建築，擁有5250平方呎的樓層，由明星建築師穆斯多弗（Conrad Meussdorffer）於1920年代設計，環繞該單元如絲帶般的陽台可以俯瞰海灣直到遠方的山脈。於2025年1月上市，仍在等待下一位業主。

Compass經紀人認為，這些房產將於2026年售出，並表示除非股市崩盤，預計2026年將是自疫情熱潮以來最火熱的舊金山市場。

舊金山 人工智慧 疫情

