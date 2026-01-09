河濱縣維爾多瑪市花園式公寓新建案 提供150單位

我的頻道

記者啟鉻／河濱報導
河濱縣維爾多瑪市增新公寓建案及購物社區。（取自市府官網）
河濱縣維爾多瑪市增新公寓建案及購物社區。（取自市府官網）

南加內陸近來在河濱縣維爾多瑪市（Wildomar）新增花園式公寓建案，解決當地居民住宅需求。同時河濱市和聖伯納汀諾市相繼有物業交易完成，顯示內陸帝國房地產市場依然活躍。

據The Press-Enterpreise報導，維爾多瑪市正在興建包含150單位的農舍風格花園式公寓住宅。這個名為Dalton at Wildomar Crossroads的住宅社區，由開發商Intracorp Homes打造，占地4.5英畝，緊鄰一座規畫中的購物中心，未來將引入Sprouts Farmers Market以及Dutch Bros. Coffee等多家連鎖商店。

該社區暱稱DAX，規畫興建五棟三層樓建築，提供多戶型選擇，包括套房、一房與兩房，平均面積約827平方呎。公共設施包括游泳池、涼亭、燒烤區、健康中心，以及設有社交休憩空間與彈性工作區的會館。

農舍風格建築，將融入具代表性的穀倉造型。開發商Intracorp表示，公寓預計將2026年末對外開放。

同時，位河濱市Orangecrest社區Orangecrest Plaza內一棟多租戶建築，近期以460萬元成交。該建築面積約8960平方呎，建於1996年，目前進駐七家餐飲與服務業租戶，包括Subway和H&R Block、理髮店及泳池用品店等，且均在該中心營運超過20年。

地產公司Progressive Real Estate Partners表示，該物業賣方為橙縣投資人且為長期客戶，買方來自加州中部，由 Casey & Associates代表，雙方身分未對外公開。

另一筆物業交易位聖伯納汀諾市，一處由餐飲連鎖品牌Panera Bread承租的單一租戶商用不動產，以683萬元售出。該地塊位Varsity Ave 4268號，占地約1.39英畝，建築面積約3986平方呎，完工於2024年，並與Panera簽有15年租約。

SRS Real Estate Partners表示，這是為業主Paragon Commercial Group執行分拆出售策略的第二筆交易，第一筆為2025年7月售出的Dutch Bros. Coffee物業，成交價276萬5000元。買方以全現金完成交易，其身分未公開。

此外，該Panera Bread物業還附帶未來可帶來收益的租約，以及規畫中的特斯拉電動車充電站。

內陸由餐飲連鎖品牌Panera Bread承租的單一租戶商用不動產，以683萬元...
內陸由餐飲連鎖品牌Panera Bread承租的單一租戶商用不動產，以683萬元售出。（取自谷歌地圖）

