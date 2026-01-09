生活成本高昂 新研究：加州中價位房價 2倍於其他州

多項研究結果顯示，加州在住房、公用設施、醫療保健、付稅及其他生活成本，均遠較美國其他州高。示意圖。（取材自Unsplash/Jakub Żerdzicki）

許多加州 人感到居於加州好處甚多，但卻同時要付出不合理的高價生活開支。最近一系列研究展示了加州居民應對高昂的生活成本有多艱辛，而多項生活成本的高昂程度，有些居全美之首，有些則接近最高水平。

其中一項研究來自立法機構分析辦公室（Legislative Analyst's Office），是州議會財政預算的顧問機構，深入探討了加州購屋的天價成本，發現遠高於美國其他地區。其中，中價位房屋的售價是美國其他地區同類房屋的兩倍以上，月供這類房屋約需5500元，比25年前增加74%。

研究亦發現，去年9月在加州購買一套中價位房屋，家庭年收入需約22萬1000元，才合資格獲得抵押貸款 。這個收入額是2024年加州家庭收入中位數（10萬2000元）的兩倍多。

若要購買一套低價房屋，則需約13萬6000元的年收入，才能獲得抵押貸款。這個收入額約比2024年的家庭收入中位數高出約33%。

這些數據解釋了為何加州的房屋擁有率是全美第二低，只有55.3%的加州居民居住在自己或家人擁有的居所，略高於紐約州。這就無怪乎數十萬加州居民無力置業自住，因而遷往房價 較低的州。

遷離的人發現，別州不單房價便宜得多，連汽車燃油及照明、暖氣和冷氣等的公用設施開支，也明顯更低。

加州商業圓桌會議旗下的就業與經濟中心持續監察加州及其他州的能源成本。其最新報告顯示，加州汽油平均價為每加侖4.64元，比其他州高出1.50元；加州的電費也約為其他州的兩倍。

保守派經濟智庫「透明基金會」（Transparency Foundation）按收集的資訊，計算出一個年收入13萬元的加州中上階層家庭的生活成本，發現每個這些家庭年均花費在住房、公用設施、醫療保健、付稅及其他生活成本，比全國平均高出2萬9753元。

個人理財網站WalletHub還發現加州人為了應付生活開支上升而債台高築。今年7月至9月，加州家庭平均新增債務880元，負債總額達25萬9773元，僅次於夏威夷居民。