Eastvale Square項目 重塑東谷市未來核心生活樞紐

東谷市區中心Eastvale Square社區。（記者啟鉻／攝影）

Eastvale Square是一項為東谷市（Eastvale）量身打造的整體規畫社區，結合城市機能與社區需要，打造集「居住、工作、交流」於一體的全新市中心生活圈。

根據市府資訊，這一具前瞻性的開發計畫，規畫興建2500單位住宅，並同步導入現代化市政中心、警政與消防設施，以及多元的零售、餐飲與公共空間，其中還包含一座公共圖書館，全面提升城市機能與居民生活品質。

Eastvale Square社區展現東谷市未來發展藍圖。（記者啟鉻／攝影）

在規畫與設計層面，在全美頗有影響力的WHA 攜手New Home Co，以協作方式與長遠視角共同打造Eastvale Square。整體設計向南加州 經典建築致敬，並塑造風格一致、層次豐富的街景風貌。包括：地中海式風格住宅，採用暖色調赤陶「S」形瓦屋頂、石灰岩立面與青銅金屬細節，呈現高雅而親切質感；葡萄園風格融合大地色系、層疊石材、多色木瓦屋頂與仿深色木質細節，營造豐富且溫潤的視覺層次；農舍風格則以白色飾邊、醒目大門、直立板條外牆搭配磚材細節，展現清新且歷久彌新的經典魅力。

Eastvale Square社區規畫包括康斗及城市屋。（記者啟鉻／攝影）

Eastvale Square社區的規畫多元，滿足不同家庭結構與生活型態需求。其中Beacon社區規畫100個單位的三連棟聯排住宅，住宅面積介於1846至2323平方英尺，提供三至四間臥室、寬敞的有蓋露台，並設有一樓臥室，適合居家辦公或作為賓客套房，在私密性與鄰里互動之間，取得理想平衡。Hayes社區則主打都市便利取向的三層樓聯排住宅，最高達1597平方英尺的居住空間，搭配私人露台與室內外無縫銜接的設計，展現高度彈性與現代生活感。Pearl社區提供76戶雙拼住宅，以精巧高效的配置，帶來接近獨立住宅的空間感與舒適度。三層樓設計結合開放式客餐廳、私人庭院，以及寬大的二樓露台，兼顧日常生活與休閒娛樂需求。

除住宅外，Eastvale Square園區內規畫自行車道、步道、休閒公園與社區會館，鼓勵居民走出家門、彼此交流。加上市政中心與公共服務設施近在咫尺，讓居民享有郊區少見的高便利性及城市連結感。

Eastvale Square不僅是一項住宅開發案，更象徵東谷市邁向下一個世代的城市藍圖。在該規畫下，這個社區有望成為南加 州郊區城市發展中的長青地標。