近地鐵Lake站 巴沙迪那擬增149戶混合用途住宅

開發計畫擬興建總面積約12萬9953平方呎樓宇，地上七層。（巴沙迪那設計委員會資料）

巴沙迪那市府近期正在評估一項由地產開發商4D Development & Investment提出的混合用途住宅計畫，預計在該市交通便利的地鐵 A線Lake站附近興建一棟七層樓新建案。該建案規劃部分住宅單元提供低收入 及中等收入家庭，以符合相關可負擔住宅政策。

該開發案位於北Lake Avenue 490號，鄰近地鐵A線Lake站，是通勤與社區生活交會的樞紐地段。開發計畫擬興建總面積約12萬9953平方呎樓宇，地上七層，包含149戶住宅單元與約9298平方呎街角商業街店空間，以及135個停車位。該項目由Kevin Tsai Architecture設計。

住宅單元包含Studio單間以及一至三房配置，其中23戶將保留給低收入和中等收入家庭，屬於符合洛杉磯 縣收入標準的可負擔住宅，單人年收入上限約8萬5000至8萬9000美元、四口之家約12萬1000至12萬8000美元。透過納入服務中低收入群體的住房，開發方可申請密度獎勵（California Density Bonus Law），避開分區限制，允許增加單位數、減少停車或高度限制。

根據巴沙迪那市府資料，該建築採現代風格設計，整體為平屋頂、簡潔量體，透過局部突出與內凹的設計，增加建築層次感，並規劃多處陽台，搭配金屬欄桿。建築轉角採圓弧造型，上層設有內凹的圓形陽台。初步外觀材料包括石材或磚飾面基座、上層灰泥牆面，以及金屬材質的街店立面。

該案目前仍處巴沙迪那設計委員會初步審查階段，尚未進入最終核准程序。市府設計委員會將進一步審視建築外觀、街道互動性與鄰近社區融合性等細節。

據真實地產報導，4D Development & Investment在南加州地區已有多個多戶住宅與混合用途開發經驗。2023年該公司完成位於西亞當斯大道（West Adams Boulevard）的 「E on Adams」混合用途開發案，包含115戶住宅單元與街店零售空間；今年10月洛杉磯市議會也批准其位於比佛利園林（Beverly Grove）另一混合用途開發案，預計取代一段商業街區，興建90戶單位與1萬5000多平方呎街店空間。