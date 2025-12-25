托倫斯Del Amo零售區轉型住商混合 將建449戶大型公寓樓

托倫斯市一項新的大型住宅建案之公寓樓設計圖。（Ovalle Architects）

洛杉磯 縣南部靠海城市托倫斯（Torrance）將有一項新的大型住宅建案。該建案將在一處商業舊址上興建一處高密度公寓樓，建成後帶來449個居住單位。

根據托倫斯規畫委員會近日會議，該處建案位於Torrance Boulevard 3610號的一大片土地，目前為一處長期空置的商業用地。建案申請方為Vista Homes，這處土地位於Del Amo零售區（Del Amo Fashion Center）的邊緣地段。

根據托倫斯市規畫委員會的文件，該建案將引入一房、兩房及三房等多種房型，並在建築內設置結構式陽台（podium）停車場（structured podium garage）。建案中將有45戶為低收入 家庭住房，受地契限制（deed- restricted）。提供部分低收入住房使得該開發案得以依州法獲得密度獎勵。市府資料顯示，建案整體高度將在六至八層之間，使其成為托倫斯此區域內計畫中最高的新住宅建築之一。

根據建案設計公司Ovalle Architects，建築外觀整體和窗框設計層次分明，沿著Torrance Boulevard的建築一側，透過不同材質色調與陽台配置的變化，來展現建築的延伸感與活力。建案也規畫使用淺色灰泥與木質調外牆材料的組合，以及朝向街道的大型窗戶開口。雖然完整的公共設施配置尚未公布，但該建案下方將興建一個大型地下車庫。

根據城市環境評價資料中提供信息，該處公寓樓施工最早可能在2026年初開始，目標於2028年完工。托倫斯市Del Amo零售區近幾年不斷有新的住宅計畫，這處大型公寓建案就是其中之一。根據layimby.com，托倫斯市Del Amo零售區附近有越來越多未充分利用的商業地塊正被考慮改建為住宅。