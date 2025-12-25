托倫斯Del Amo零售區轉型住商混合 將建449戶大型公寓樓

我的頻道

記者王若然／托倫斯報導
托倫斯市一項新的大型住宅建案之公寓樓設計圖。（Ovalle Architects）
洛杉磯縣南部靠海城市托倫斯（Torrance）將有一項新的大型住宅建案。該建案將在一處商業舊址上興建一處高密度公寓樓，建成後帶來449個居住單位。

根據托倫斯規畫委員會近日會議，該處建案位於Torrance Boulevard 3610號的一大片土地，目前為一處長期空置的商業用地。建案申請方為Vista Homes，這處土地位於Del Amo零售區（Del Amo Fashion Center）的邊緣地段。

根據托倫斯市規畫委員會的文件，該建案將引入一房、兩房及三房等多種房型，並在建築內設置結構式陽台（podium）停車場（structured podium garage）。建案中將有45戶為低收入家庭住房，受地契限制（deed- restricted）。提供部分低收入住房使得該開發案得以依州法獲得密度獎勵。市府資料顯示，建案整體高度將在六至八層之間，使其成為托倫斯此區域內計畫中最高的新住宅建築之一。

根據建案設計公司Ovalle Architects，建築外觀整體和窗框設計層次分明，沿著Torrance Boulevard的建築一側，透過不同材質色調與陽台配置的變化，來展現建築的延伸感與活力。建案也規畫使用淺色灰泥與木質調外牆材料的組合，以及朝向街道的大型窗戶開口。雖然完整的公共設施配置尚未公布，但該建案下方將興建一個大型地下車庫。

根據城市環境評價資料中提供信息，該處公寓樓施工最早可能在2026年初開始，目標於2028年完工。托倫斯市Del Amo零售區近幾年不斷有新的住宅計畫，這處大型公寓建案就是其中之一。根據layimby.com，托倫斯市Del Amo零售區附近有越來越多未充分利用的商業地塊正被考慮改建為住宅。

layimby.com報導，對於過去住宅成長速度較周邊城市緩慢的托倫斯而言，這項建案代表著以汽車為導向的零售區正在轉型為更具都市風格的住商混合區。未來的審查將決定該建案如何融入市府更廣泛的再開發策略，以符合該處商業走廊未來更長遠的發展目標。

位於Torrance Boulevard 3610號的一處商業用地舊址,將被開發為一處擁有449個居住單位的公寓樓。（谷歌地圖）
低收入 Boulevard 洛杉磯

