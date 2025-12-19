灣區房屋交易失敗率仍是全美最低之一 但明顯增加

灣區房地產市場交易未能完成的情況，與數年前相比，已明顯增加；示意圖。（取材自Pexels）

舊金山 紀事報報導，灣區 房屋交易破局率仍是全國最低之一；不過，與數年前相比，交易未能完成的情況已明顯增加。

根據線上房地產經紀公司Redfin的數據，10月份舊金山都會區約有5%的房屋交易破局。Redfin將該都會區定義為舊金山與聖馬刁縣。這一比率高於去年同期的3%，但在全美人口最多的50個都會區中仍排名第二低，僅略高於紐約州納蘇縣（Nassau County）的4%。

聖荷西與屋崙都會區的交易破局情況同樣相對不多，待完成銷售遭取消的比率不到一成。不過，與2024年10月相比，這兩個地區的破局率皆上升了約四個百分點。

放眼全國，今年10月約有15%的房屋交易破局，與去年大致持平。Redfin的分析是以10月解除合約的交易為基礎，即使該房屋是在前幾個月已找到買家，仍會納入統計。

這些數據顯示，灣區房市競爭依然激烈。儘管全國經濟前景的不確定性動搖了部分買家的信心，人工智慧產業的快速發展，卻帶動舊金山及半島地區的購屋需求回溫。

交易仍可能因裁員、或在接受出價後才浮現的保險 問題而破局。隨著部分科技業裁員，南灣房市已有降溫跡象。不過，房地產經紀人指出，灣區長期偏低的房屋庫存量，往往對買家形成壓力，使其更傾向履行已提出的出價。

市場熱度通常集中於高端房產，現金交易比率較高，也降低了交易出現變數的風險。相較之下，首次購屋族對維修或保險等額外成本更為敏感，在抵押貸款利率居高不下的情況下，購屋負擔持續加重。

這類問題並非灣區獨有，在其他市場的影響甚至更為顯著。Redfin的數據顯示，德州與佛州部分地區的房屋交易破局率高達四分之一，這些地區同樣面臨保險相關的結構性挑戰。

Redfin也指出，陽光地帶（Sun Belt）各州在疫情期間出現建築熱潮，房屋供給大增，讓買家擁有更多選擇，也因此具備更大的空間在交易過程中選擇退出。