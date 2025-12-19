我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

灣區房屋交易失敗率仍是全美最低之一 但明顯增加

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區房地產市場交易未能完成的情況，與數年前相比，已明顯增加；示意圖。（取材自Pexels）
灣區房地產市場交易未能完成的情況，與數年前相比，已明顯增加；示意圖。（取材自Pexels）

舊金山紀事報報導，灣區房屋交易破局率仍是全國最低之一；不過，與數年前相比，交易未能完成的情況已明顯增加。

根據線上房地產經紀公司Redfin的數據，10月份舊金山都會區約有5%的房屋交易破局。Redfin將該都會區定義為舊金山與聖馬刁縣。這一比率高於去年同期的3%，但在全美人口最多的50個都會區中仍排名第二低，僅略高於紐約州納蘇縣（Nassau County）的4%。

聖荷西與屋崙都會區的交易破局情況同樣相對不多，待完成銷售遭取消的比率不到一成。不過，與2024年10月相比，這兩個地區的破局率皆上升了約四個百分點。

放眼全國，今年10月約有15%的房屋交易破局，與去年大致持平。Redfin的分析是以10月解除合約的交易為基礎，即使該房屋是在前幾個月已找到買家，仍會納入統計。

這些數據顯示，灣區房市競爭依然激烈。儘管全國經濟前景的不確定性動搖了部分買家的信心，人工智慧產業的快速發展，卻帶動舊金山及半島地區的購屋需求回溫。

交易仍可能因裁員、或在接受出價後才浮現的保險問題而破局。隨著部分科技業裁員，南灣房市已有降溫跡象。不過，房地產經紀人指出，灣區長期偏低的房屋庫存量，往往對買家形成壓力，使其更傾向履行已提出的出價。

市場熱度通常集中於高端房產，現金交易比率較高，也降低了交易出現變數的風險。相較之下，首次購屋族對維修或保險等額外成本更為敏感，在抵押貸款利率居高不下的情況下，購屋負擔持續加重。

這類問題並非灣區獨有，在其他市場的影響甚至更為顯著。Redfin的數據顯示，德州與佛州部分地區的房屋交易破局率高達四分之一，這些地區同樣面臨保險相關的結構性挑戰。

Redfin也指出，陽光地帶（Sun Belt）各州在疫情期間出現建築熱潮，房屋供給大增，讓買家擁有更多選擇，也因此具備更大的空間在交易過程中選擇退出。

灣區 舊金山 保險

上一則

美國隊公布經典賽陣容 堪比棒球版夢幻隊

下一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

延伸閱讀

市長羅偉年終致詞盤點施政成果　強調舊金山正穩步回升

市長羅偉年終致詞盤點施政成果　強調舊金山正穩步回升
聖塔羅莎成灣區下一個零售重鎮？ 蒙哥馬利村吸引高端品牌進駐

聖塔羅莎成灣區下一個零售重鎮？ 蒙哥馬利村吸引高端品牌進駐
Waymo「超級乘客」今年搭427次 在車內總時長近8天

Waymo「超級乘客」今年搭427次 在車內總時長近8天
舊金山1歲男童遭熟人倒車輾過致死 警方：意外悲劇

舊金山1歲男童遭熟人倒車輾過致死 警方：意外悲劇
「虛擬眼睛」檢視…舊金山大學招生 AI助摘要申請資料

「虛擬眼睛」檢視…舊金山大學招生 AI助摘要申請資料
舊金山熱門纜車突然停駛 15人輕重傷

舊金山熱門纜車突然停駛 15人輕重傷

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

2025-12-11 20:26

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥