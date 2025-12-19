我的頻道

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

壓力仍在… 屋崙公寓市場疲軟 價格持續下跌

編譯組／綜合報導
屋崙梅里特湖區417、421和425 E. 18th St.的公寓大樓。（取材自Google Map）
聖荷西信使報報導，近期完成的兩筆公寓房產交易顯示，隨著東灣最大城市房產價值持續下滑，屋崙多戶住宅市場仍顯疲態。

其中一筆交易涉及位於Pill Hill社區、地址為411 29th St.的「The Amelia」公寓。根據12月2日提交至阿拉米達縣登記辦公室的文件，一名南灣投資人以2100萬元購入這棟擁有83個單位的公寓綜合大樓，成交價格低於先前的估值。

另一筆交易則顯示市場壓力仍在。依據11月25日提交的文件，ArtHaus Partners與Belay Investment Group透過簡化止贖程序取得屋崙梅里特湖（Lake Merritt）周邊九座公寓綜合大樓的所有權。該筆止贖涉及未償還貸款金額約5700萬元。

兩起交易皆反映屋崙公寓市場尚未走出困境—部分投資人得以低價購入資產；另外，貸款機構或買方則對違約貸款啟動止贖程序。

在The Amelia交易中，來自聖塔克拉拉縣的投資人Krishna Koganti與Seetaram Vemulapalli，從先前對該物業進行止贖的貸款機構手中購入該公寓。2024年10月當時未償還債務約為2300萬元。

換言之，此次購買價格較2024年止贖時的債務金額低約8.7%。以單位計算，最新成交價格約為每戶25.3萬元，屬於今年東灣公寓單位價格的低檔水準。

至於梅里特湖周邊九座公寓組合，ArtHaus Partners與Belay Capital透過支付3000萬元購入相關貸款並進行止贖，取得共268個住宅單位的所有權。

根據阿拉米達縣估價辦公室資料，這筆3000萬元的票據收購金額，較今年1月時該九座公寓合併評估價值低68%，僅約為原估值的三分之一。

ArtHaus Partners表示，該投資組合涵蓋的物業位於414 Grand Ave.、646 16th St.、378 Grand Ave.、350 Newton Ave.、425 E. 18th St.、553 Sycamore St.、1428 Jackson St.、1146 McKinley Ave.以及414 E. 15th St.。

ArtHaus執行長塔普林（Riaz Taplin）認為，此次以極具吸引力的價格購入這批公寓資產。ArtHaus專注於為一般上班族打造並維持可負擔的勞工住宅，這次公寓投資組合的收購與其長期策略相符。

塔普林表示，未來將透過「周到的翻新與營運改善」，提升這些公寓的外觀與內部品質。短期內的優先工作將是翻新並出租目前仍空置的單位，以穩定整體資產表現。

「The Amelia」公寓，共有83個單位。（取材自Google Map）
貸款 屋崙 聖荷西

