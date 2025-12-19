西科汶那推大型建案 提供282棟住宅 距10號公路僅2路口

建案位於1501 Del Norte大街。黃色框為其位置。（取材自西科汶那市府）

西科汶那市一處校園遺址將改建成一處大型房屋建案，提供282處獨立屋或連棟屋（Townhouse）。

根據西科汶那市城市規畫委員會發布的初步建案報告，這處建案位於1501 Del Norte大街，需要將目前土地上的建築銷毀。該建案包含34棟獨立屋，248座連棟屋及疊層屋（stacked flats），共282戶住宅。總建案占地13.56公畝。

建案中的獨立屋為兩層樓，包含三室和四室格局，每棟獨立屋有小院子、容納兩輛汽車的車庫以及兩車寬私家車道；連棟屋三層樓高，包含二居室、三居室、四居室格局；疊層屋為四層樓高。連棟屋和疊層屋都有私人門廊，容納兩輛車的車庫。小區還將設有戶外訪客停車位，共77個。

小區將包含約6萬8305平方呎公共區域，其中一處占地1萬8000平方呎的中央公共活動區域，包含游泳池、衛生間、遮蔭座位、燒烤爐、草地等。

根據建案設計圖，車輛可由West Del Norte Street的主要出入口進入，也可由North Nora Avenue的次要出入口進入。兩處出入口均將設置行人入口柱、景觀強化的行道樹、植栽與鋪面設計，並在兩側設置綠化帶與人行道。此外，小區內將設置26呎寬私人車道，車輛可以順著道路前往所有住宅單元。

這處建案位於該市Del Norte Park南部，緊鄰公園。這塊待開發的土地類別屬於都市化地區，周邊為道路及各類都市建物（包括住宅、辦公及商業設施）。這塊土地過去曾開發使用為Del Norte中學，該校於1989年關閉；其後轉作東聖蓋博 谷區域職業訓練計畫技術中心使用，後來該中心遷離，使場址上原有建物目前均處於閒置狀態。

目前土地上現存有校舍建築、地面停車場及運動場。拆除現有建築需要建商申請相關許可證。

該建案地理位置優越，除緊鄰公園，其距離南部10號公路僅有兩個路口的距離。此外，至西科汶那市的購物中心僅五分鐘車程。該地區小學至高中分屬Monte Vista Elementary School，Walnut Grove Intermediate School以及Edgewood High School。根據「Great Schools」評分，這三所學校分數依次為7/10、7/10、6/10，根據房地產平台Zillow，附近獨立屋的房價在70萬至90萬元之間。

該建案開發商為Meritage Homes旗下子公司MLC Holdings。預計最快2026年1月動工，耗時兩年完成。該開發商目前在紐瓦克（Norwalk）以及聖塔安那也有類似建案在建設中。