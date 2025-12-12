我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

洛杉磯經典建築「史托之家」求售 開價2500萬元

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
「史托之家」為中世紀現代主義建築的經典代表之一。該住宅近日首度公開上市，開價2500萬美元。（取自Stahl House官方臉書）
「史托之家」為中世紀現代主義建築的經典代表之一。該住宅近日首度公開上市，開價2500萬美元。（取自Stahl House官方臉書）

美國建築經典「史托之家」（Stahl House），亦稱「案例研究屋第22號」（Case Study House #22），近日首度公開出售，開價高達2500萬美元。這棟位於好萊塢山的玻璃鋼構住宅，自1959年落成以來始終由史托家族持有，堪稱洛杉磯中期現代主義建築的象徵。

這棟兩房住宅由建築師柯尼（Pierre Koenig）設計，並因攝影師舒爾曼（Julius Shulman）著名的攝影作品而聲名大噪。當年攝影作品中展現玻璃屋夜景俯瞰洛杉磯燈火的畫面，成為中世紀現代主義風格（Mid-Century Modern）經典代表。

根據房地產公司The Agency上市資訊，這棟名宅由布魯斯（Bruce Stahl）與雪莉（Shari Stahl）兄妹委託銷售。兩人在公開聲明中表示，家中成員年事已高，難以持續維護住宅完整性，因此盼為這棟歷史住宅尋覓一位「能尊重其建築純粹性並確保其代代相傳的新主人」。

該住宅目前僅對「已完成資格審核的買家」開放參觀。史托家族也強調，對外開放的導覽行程目前仍照常進行，若日後有所調整將另行公告。

史托之家不僅為建築界傳奇，也廣泛出現在流行文化中，包含動畫「辛普森家庭」（The Simpsons）、電玩「模擬市民3」（The Sims 3）、「俠盜獵車手：聖安地列斯」（Grand Theft Auto: San Andreas）及電影「銀河追緝令」（Galaxy Quest）等，皆可見其身影。

史托之家原為「藝術與建築」（Arts & Architecture）雜誌總編恩騰薩（John Entenza）於1945年推動的「案例研究屋計畫」之一。該計畫因應戰後住房短缺，委託建築師使用鋼、玻璃等工業材料，設計現代化、可大量複製的實驗性住宅。雖未成功達成普及廉價住宅的原始目標，卻成功奠定加州建築風格的基礎，並深遠影響全球住宅設計。

洛杉磯 加州 房地產

上一則

無證華女沒醫保 多年未體檢 突然吐血已是癌症晚期

下一則

華文文創峰會 6作家、藝術家獲殊榮

延伸閱讀

葛萊美歌手家中遇刺當場喪命 兇手竟是31歲親兒子

葛萊美歌手家中遇刺當場喪命 兇手竟是31歲親兒子
場邊人語／電光腳攻 壓哨立功

場邊人語／電光腳攻 壓哨立功
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
「蠻力奪地」韓國城房東為改建ADU 強拖租戶8輛車

「蠻力奪地」韓國城房東為改建ADU 強拖租戶8輛車
華女被富豪包養 高薪聘「小鮮肉」為愛刺青、生子分手

華女被富豪包養 高薪聘「小鮮肉」為愛刺青、生子分手

大學生為多富婆「服務」 被罵渣男 同住小區爭風吃醋

大學生為多富婆「服務」 被罵渣男 同住小區爭風吃醋

熱門新聞

熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪