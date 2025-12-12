洛杉磯經典建築「史托之家」求售 開價2500萬元

「史托之家」為中世紀現代主義建築的經典代表之一。該住宅近日首度公開上市，開價2500萬美元。（取自Stahl House官方臉書）

美國建築經典「史托之家」（Stahl House），亦稱「案例研究屋第22號」（Case Study House #22），近日首度公開出售，開價高達2500萬美元。這棟位於好萊塢山的玻璃鋼構住宅，自1959年落成以來始終由史托家族持有，堪稱洛杉磯 中期現代主義建築的象徵。

這棟兩房住宅由建築師柯尼（Pierre Koenig）設計，並因攝影師舒爾曼（Julius Shulman）著名的攝影作品而聲名大噪。當年攝影作品中展現玻璃屋夜景俯瞰洛杉磯燈火的畫面，成為中世紀現代主義風格（Mid-Century Modern）經典代表。

根據房地產 公司The Agency上市資訊，這棟名宅由布魯斯（Bruce Stahl）與雪莉（Shari Stahl）兄妹委託銷售。兩人在公開聲明中表示，家中成員年事已高，難以持續維護住宅完整性，因此盼為這棟歷史住宅尋覓一位「能尊重其建築純粹性並確保其代代相傳的新主人」。

該住宅目前僅對「已完成資格審核的買家」開放參觀。史托家族也強調，對外開放的導覽行程目前仍照常進行，若日後有所調整將另行公告。

史托之家不僅為建築界傳奇，也廣泛出現在流行文化中，包含動畫「辛普森家庭」（The Simpsons）、電玩「模擬市民3」（The Sims 3）、「俠盜獵車手：聖安地列斯」（Grand Theft Auto: San Andreas）及電影「銀河追緝令」（Galaxy Quest）等，皆可見其身影。

史托之家原為「藝術與建築」（Arts & Architecture）雜誌總編恩騰薩（John Entenza）於1945年推動的「案例研究屋計畫」之一。該計畫因應戰後住房短缺，委託建築師使用鋼、玻璃等工業材料，設計現代化、可大量複製的實驗性住宅。雖未成功達成普及廉價住宅的原始目標，卻成功奠定加州 建築風格的基礎，並深遠影響全球住宅設計。