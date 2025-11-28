伯納岡大型重建案 超市結合住宅

開發案設計，Safeway超市融入新建住宅區的效果圖。（取自Perry Architects設計圖）

San Francisco Chronicle報導，以陡峭巷道、悠閒零售街區與童話般小屋聞名、長年抵制開發的伯納岡（Bernal Heights），如今正面臨數十年來最大規模的轉型。開發商Align房地產公司計畫在伯納西坡下方的平地啟動一項大型住宅與商業重建案，包括370個住宅單位與一家擴建後的新Safeway超市，勢將改變這個房產價值高昂、但多年未增建住房的富裕社區。

Align近期提出計畫，將拆除位於Mission街3350號、鄰近諾伊谷的3萬2000平方呎Safeway，原址將改建為一棟覆蓋2.2英畝基地的六層建物，並設中央庭院。建築將設置地下停車場，並在一樓打造全新的現代化Safeway，面積達5.6萬平方呎，比現有門市擴大約73%。Safeway在施工期間將暫時關閉，詳細時程尚未公布。

Safeway母公司Albertsons北加州 總裁牧琳（Kelly Mullin）表示，Safeway將在重建完成後回到原址，並強調此計畫將使該店繼續充當「許多家庭依賴的社區據點」。建築由Perry Architects參與設計，建築師派瑞（Steve Perry）表示，項目旨在強化伯納岡的社區節奏，同時提升Mission街做為商業走廊的活力。

伯納岡過往對大型開發案態度保守，新建案常遭遇社區阻力。不過，近期州住房法改革讓符合可負擔性條件的開發商得以跳過地方密度限制與冗長審查程序。依州法，Align可突破40呎高度上限，將樓高提高至75呎。作為交換，提案中的370個出租單位中，需配置51個供極低收入 與低收入家庭使用。

雖然這一比率遠低於三年前舊金山對市場價住宅的22%可負擔住宅要求，但在疫情 後開發停滯、市政府因重啟住房建設而放寬規定後，現行標準已明顯降低。Align的提案將為伯納岡帶來過去20年以來七倍以上的可負擔住宅量，不包括鄰近Mission街的其他兩個在建與已批准項目。

伯納岡現有Safeway已服務社區60年，但近年受到公共安全與物價問題困擾。該地段曾被視為潛在BART新站點，但因資金不足而擱置。據消息來源，該基地曾被可負擔住房開發商相中，但始終未能推動全可負擔性方案。

伯納岡市議員Jackie Fielder表示，令人失望的是，最終是「資本更雄厚、但可負擔性較低」的開發商取得基地。倡議者安古洛（Sunny Angulo）也批評市府未積極爭取土地控制權，錯失打造全可負擔住宅的機會。