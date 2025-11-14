我的頻道

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

舊金山發電站舊址 擬建中產階級可負擔住宅

編譯組／綜合報導
「Sophie Maxwell」的大樓示意圖。（取自liveatmaxwell.com）
San Francisco Standard 報導，開發商蘭達（Enrique Landa） 希望在其Potrero Power Station重建區內新開幕的105戶公寓大樓，能成為舊金山「中產階級可負擔住宅」的開端，而非特例。這棟名為「Sophie Maxwell」的大樓，專為教師、護理人員與技術工人等城市勞動主力設計，象徵舊金山住房市場中罕見的中間價位選項。

近年來，舊金山的住宅建設陷入停滯。當前少數仍在推進的項目，多屬低收入住宅（依靠公共補貼）或市場價位開發案（可自由訂價）。這使得位於兩者之間、針對中等收入家庭的「中產階級住宅」幾乎消失。

所謂「中等收入住宅」鎖定的是家庭年收入約為地區中位數的50%至110%。以舊金山為例，這大約是10萬美元上下的收入水準–這樣的家庭仍常需將一半以上薪資用於房租或房貸。

為改變民眾觀念並加速出租，開發商Associate Capital近日展開行銷活動。「Sophie Maxwell」大樓位於舊金山東部濱水區Maryland街與Humboldt街交叉口，以前第10區議員命名。蘭達表示，目前每戶平均已有約8名申請人，相較一般市場價位住宅平均僅吸引1至2名申請者，而低收入可負擔住宅往往超過 50 名申請者。該公司將於本月稍後以隨機抽籤方式，選出入住房客。

Associate Capital 早在 2016 年便從NRG Energy收購了部分舊發電廠土地。2020年公司獲市府核准開發2600多戶住宅、180 萬平方呎商業空間與7英畝開放綠地的整體規劃。然而，新冠疫情爆發後建設進度被迫暫停。

為讓項目重啟，該公司於2022年透過加州住房金融局的債券回收計畫，利用早期項目的免稅債券籌得資金，投入新建可負擔住宅。

2024年，時任市長布里德（London Breed）與市議會再度提供助力，成立「增強基礎設施融資區」（EIFD），讓開發商可將未來開發帶來的新增房產稅收益再投入於基礎建設，包括道路、公用設施與公共空間。此舉與債券融資計畫雙管齊下，成功降低了公司借貸成本，使項目財務結構更具可行性。

隨著 Sophie Maxwell 大樓即將交由物業管理公司運作，Associate Capital 下一階段將啟動鄰近地區的開發，興建一棟300戶市場價位公寓及濱水公園，該地仍保留著象徵舊時代的300呎高煙囪，成為新舊交融的地標。

舊金山 低收入 債券

