我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

普利西迪歐要蓋6棟公寓綜合體 開發規模20年最大

編譯組／綜合報導
新建開發案六棟公寓大樓的部分示意圖。（取自普利西迪歐信託基金官網）
新建開發案六棟公寓大樓的部分示意圖。（取自普利西迪歐信託基金官網）

據「舊金山紀事報」報導，舊金山歷史悠久的普利西迪歐（Presidio）將迎來20多年來首個全新建開發案。該計畫預定在曾為陸軍萊特曼綜合醫院（Letterman General Hospital）的60英畝區域中，開發4.6英畝土地，興建六棟建築、共196戶的公寓綜合體。

此案由普利西迪歐信託基金（Presidio Trust）主導。該信託基金目前擁有約1400個住宅單位，入住率超過97%，其中住宅租金收入約占營運資金的35%。信託基金副首席業務官巴格利（Joshua Bagley）指出，增加196個市場價格單位將大幅提升這一收入來源。

這項新案推出之際，舊金山整體市場價格住宅開發因高昂建築成本與資金短缺而陷入停滯。普利西迪歐之所以能推動開發，得益於其特殊身分–它可直接向美國財政部借款，並以信託基金自有資金共同融資。工程預計最早於2027年動工。

目前普利西迪歐約有3000名居民，但現有住宅以大型家庭單位為主，約75%的公寓擁有三間以上臥室。新開發案將補足市場缺口，主打套房、一居室與兩居室單位，以吸引更多年輕族群與單身住戶。

根據設計夥伴David Baker Architects合夥人西蒙斯（Daniel Simons）說明，新建築將為兩至三層高，設計上延續公園內的建築語彙–尖頂屋頂、木質外牆與白灰色搭接壁板，但不會直接複製歷史風格，而是以簡潔、實用為設計核心。

該開發案位於林肯大道（Lincoln Boulevard）與吉拉德路（Girard Road）交叉口，現址為停車場及兩棟非歷史建築，其中一棟閒置、另一棟由美國公園警察暫用。信託基金計畫拆除現有設施，興建總面積約16萬平方呎的新建築群，重現1898年舊萊特曼醫院區的歷史布局。

這項計畫即將啟動環境審查程序，並於11月18日舉行公開說明會。它是繼2005年萊特曼數位藝術中心（Letterman Digital Arts Center）之後，普利西迪歐最大規模的開發案。

此次開發將由信託基金獨立承擔，無外部合作夥伴。巴格利指出：「這是我們首次完全由自身主導的新建開發。雖然意味著我們必須承擔所有風險，但同時也能享有全部收益。」

舊金山 租金

上一則

加州富豪海岸 為何屢現恐怖人類遺骸

下一則

大莊家12/27 古巨基「 All About Love」聖誕演唱會

延伸閱讀

50號提案投票日大排隊 選務處：今最旺

50號提案投票日大排隊 選務處：今最旺
舊金山百萬豪宅一家四口離奇死亡 母親疑藏早期警訊

舊金山百萬豪宅一家四口離奇死亡 母親疑藏早期警訊
超級盃重返灣區 1亮點展現創意、文化能量

超級盃重返灣區 1亮點展現創意、文化能量
最「理想」氣候城市 舊金山排第二 僅次於聖地牙哥

最「理想」氣候城市 舊金山排第二 僅次於聖地牙哥
舊金山新屋上市 平均21天售出 租屋市場也升溫

舊金山新屋上市 平均21天售出 租屋市場也升溫
舊金山城市形象影片亮相世界大賽 展現復甦信心

舊金山城市形象影片亮相世界大賽 展現復甦信心

熱門新聞

無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切