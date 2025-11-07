普利西迪歐要蓋6棟公寓綜合體 開發規模20年最大

新建開發案六棟公寓大樓的部分示意圖。（取自普利西迪歐信託基金官網）

據「舊金山 紀事報」報導，舊金山歷史悠久的普利西迪歐（Presidio）將迎來20多年來首個全新建開發案。該計畫預定在曾為陸軍萊特曼綜合醫院（Letterman General Hospital）的60英畝區域中，開發4.6英畝土地，興建六棟建築、共196戶的公寓綜合體。

此案由普利西迪歐信託基金（Presidio Trust）主導。該信託基金目前擁有約1400個住宅單位，入住率超過97%，其中住宅租金 收入約占營運資金的35%。信託基金副首席業務官巴格利（Joshua Bagley）指出，增加196個市場價格單位將大幅提升這一收入來源。

這項新案推出之際，舊金山整體市場價格住宅開發因高昂建築成本與資金短缺而陷入停滯。普利西迪歐之所以能推動開發，得益於其特殊身分–它可直接向美國財政部借款，並以信託基金自有資金共同融資。工程預計最早於2027年動工。

目前普利西迪歐約有3000名居民，但現有住宅以大型家庭單位為主，約75%的公寓擁有三間以上臥室。新開發案將補足市場缺口，主打套房、一居室與兩居室單位，以吸引更多年輕族群與單身住戶。

根據設計夥伴David Baker Architects合夥人西蒙斯（Daniel Simons）說明，新建築將為兩至三層高，設計上延續公園內的建築語彙–尖頂屋頂、木質外牆與白灰色搭接壁板，但不會直接複製歷史風格，而是以簡潔、實用為設計核心。

該開發案位於林肯大道（Lincoln Boulevard）與吉拉德路（Girard Road）交叉口，現址為停車場及兩棟非歷史建築，其中一棟閒置、另一棟由美國公園警察暫用。信託基金計畫拆除現有設施，興建總面積約16萬平方呎的新建築群，重現1898年舊萊特曼醫院區的歷史布局。

這項計畫即將啟動環境審查程序，並於11月18日舉行公開說明會。它是繼2005年萊特曼數位藝術中心（Letterman Digital Arts Center）之後，普利西迪歐最大規模的開發案。

此次開發將由信託基金獨立承擔，無外部合作夥伴。巴格利指出：「這是我們首次完全由自身主導的新建開發。雖然意味著我們必須承擔所有風險，但同時也能享有全部收益。」