橙縣辦公樓6年跌8成 「抄底」投資者黯然離場

辦公大樓Plaza Pointe的租戶包括凱瑟醫療（Kaiser Permanente）、Data Center Warehouse和Terracon。（谷歌地圖）

辦公樓市場衰退遲遲未見起色，連原本想趁低價進場的投資者似乎也開始放棄了；南加州橙縣 一座6萬8000平方呎的辦公樓，從六年前的7430萬美元跌至1550萬美元，降幅近八成，但「抄底」入場的買家在持有兩年後，如今又以相同價格將其出售。

據CoStar披露，位於橙縣富裕城市拉古納灘（Laguna Beach）的Plaza Pointe五層辦公大樓，於3月25日出售給一位尚未披露的買家，成交價為1550萬美元，該價格相當於每平方呎228美元。

此次交易的賣方是洛杉磯的View Pointe LLC，該公司於2023年才從林肯地產集團（Lincoln Property Group）手中以相同的價格收購了該資產。根據加州州務卿（California Secretary of State）紀錄，與Gor Mnatsakanyan相關的View Pointe LLC與出售辦公大樓位於相同地址–23041 Avenida de la Carlota。

林肯地產集團則是在2019年以7430萬美元的價格，從科爾頓家族信託基金手中購入該樓，相當於每平方呎1093美元。

據商業地產經紀平台LoopNet信息，該大樓建於1985年，經過裝修升級後，為租戶提供優質的辦公環境，包括新設計的大廳、200個免費地面停車場、40個帶頂棚停車場和冠名機會。為吸引租戶，業主為經紀人提供的佣金方案為：對於最低三年的新租約，經紀人獎金為每平方呎2美元；對於最低五年的新租約，經紀人獎金為每平方呎3美元，獎金方案受制於承租人信用。

該大樓的租戶包括凱瑟醫療（Kaiser Permanente）、Data Center Warehouse和Terracon，出售時的入住率並未披露。報導指出，該交易標誌著自疫情 爆發以來，辦公市場價值急劇下滑，這與遠程工作普及和美國辦公市場的崩潰密切相關。