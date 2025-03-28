超稀有 聖蓋博推5棟3層康斗屋 近華人繁華商圈

房子設計為西班牙風格。(聖蓋博市府官網)

聖蓋博 市（San Gabriel）規畫委員會（Planning Commission）近日通過一組高密度康斗屋（Condo）住宅開發案。該建案計畫修建五棟房屋，每處房屋將單獨出售。在已經高度開發的住宅區有此新建案，十分難得。

根據聖蓋博市規畫委員會近日例會，新建案位於1522 Stevens Ave.，位於高密度住宅區域內。目前該地址是一小片未開發空地，以及一棟1957年建造的獨立屋，這片區域總占地1萬150平方呎。新建案將在這片空地上修建五棟三層樓康斗屋，每戶面積在1427至1695平方呎。每戶在地面層建有停車庫，可停兩輛車。整個建案將配有兩個訪客車位，位於第五棟房屋後側。

這處建案位於高度密集的住宅區，房屋間距也較近。建案圖紙顯示，靠近Steven大街的第一戶房屋獨立座落，其東側的第二套、第三套房屋相連，第四套與第五套相連。不過房屋前後都有一定開放空間並栽種綠植，保證房子環境的美觀和私密性。這組房子設計為西班牙風格，造型美觀。

在聖蓋博市的規畫委員會上，市政人員表示，該處建案符合這片區域高密度住宅的R3建設標準。不過根據法規，五個及以上單元的建案需要經由設計審核委員會（Design Review Commission，DRC）審核通過，才可進行下一步。該建案將擇日在DRC進行審核。

聖蓋博市規畫委員會委員Matthew Krappman表示，他贊成該建案，房屋設計得很漂亮。因為城市需要更多房屋，這個建案將緩解城市房屋短缺的現狀。還有委員表示，Steven大街上的住宅有一定年頭，這片區域很早之前就被開發，空地貌似是唯一可開發土地。他贊成該建案，認為將為這片區域提供更多住房。