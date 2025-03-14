太浩湖豪宅2750萬成交 創湖濱住宅3年來新高

太浩湖的隱私性、令人屏息的美景及湖泊通達性的組合，使濱水豪宅非常搶手。（取自Zillow）

據報導，太浩湖北處一濱水豪宅剛以2750萬美元成交，創下加州 近三年來湖區住宅最高成交價。

依Tahoe Luxury Properties的公告，該公司自2004年以來在加州和內華達州 兩地，已經手銷售了88處湖濱住宅。

據該房地產 經紀公司介紹，這座位於太浩城(Tahoe City)的豪宅占地1萬2660平方呎 ，擁有130呎的湖岸線、私人碼頭和船隻升降設備；此外，該豪宅還包括九間臥室、八間全套浴室和一座室內游泳池。

這筆交易在簽約兩周後即加速完成過戶，進一步凸顯了太浩湖區高端物業的旺盛需求。自疫情以來，該地區的房地產價格已經飆升。此前在去年10月，內華達州一側曾有一處價值6200萬美元的豪宅成交，12月又有一處以3350萬美元售出。

據Tahoe Luxury Properties表示，去年湖濱市場的銷售額較上年大幅增長了67%。

Tahoe Luxury Properties的首席經紀人狄亞茲(Bill Dietz)在新聞稿中表示，隱私性、令人屏息的美景及湖泊通達性的罕見組合，使這類房產極其搶手。該房地產經紀公司拒絕透露買賣雙方身分。