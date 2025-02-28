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南加內陸商業地產交易 總額逾1500萬

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
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庫卡蒙加牧場Terra Vista Town Center。(Town Center官網)
庫卡蒙加牧場Terra Vista Town Center。(Town Center官網)

加州內陸商業地產市場進入新的一年，持續交易頻繁，多處知名品牌租賃的物業成功易手，總成交額超過1500萬美元，顯示出投資人對內陸帝國（Inland Empire）優質地產的持續關注。

連鎖餐廳Raising Cane's 在河濱市物業684萬美元成交。該物業位於河濱市中央街4100號（ 4100 Central Ave. ），占地1.3英畝，近日以684萬美元成交。該建築2024年完工，面積3267平方英尺，並與Raising Cane's公司簽訂了15年土地租賃合約。此次交易由位於新港灘市的SRS Real Estate Partners代表賣方進行，買方來自華盛頓州，並透過「1031 exchange」交易完成收購。

工業園區計畫擴展，河濱市三英畝土地交易完成。一處位於河濱市Meridian Parkway與 Authority Way交匯處的三英畝土地，近日成功易手，未來將興建兩座總面積達4萬5751平方英尺的工業建築。該交易由Lee & Associates代表賣方Silagi Development & Management完成。買方計畫建造一棟2萬1139平方英尺的設施，另一棟則為2萬4612平方英尺，預計夏季動工，建築完工後將開放出售或出租。

聖伯納汀諾縣大坪市（Grand Terrace ）洗車場物業以270 萬美元成交。該市一處由洗車公司Quick Quack Car Wash租賃的洗車場物業，近期以270萬美元成交。該物業位於巴頓路22181號（22181 Barton Road），占地1.35英畝，擁有20年的triple-net ground lease租約。

該交易由Hanley Investment Group代表賣方5th Street Development進行，買方來自洛杉磯縣巴沙迪那市，並以全現金交易，在14天內完成託管與交割，顯示出市場對此類長期穩定租賃物業的高度需求。

Chipotle-Starbucks物業622萬美元成交。位於聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市Terra Vista Town Center對街的兩棟建築，近期以 622萬美元成交，租戶為 Chipotle Mexican Grill 和 Starbucks。

該物業由總部位於格蘭岱的Chase Partners Ltd.出售，Hanley Investment Group代表賣方完成交易。Chase Partners公司在交易前對該建築進行了翻新，包括擴建Starbucks店面。

該物業位於山麓大道即Foothill Blvd 10811-10831號，占地1.31英畝，包括一間2508平方英尺的Chipotle餐廳，以及一間4000 平方英尺、附設得來速（drive-through）車道的Starbucks。該物業吸引了多個合格買家競標，顯示市場對優質餐飲品牌物業的高度興趣。

以上文中提到的所謂Triple-net ground lease租約，是一種商業地產租賃協議，其中租戶除了支付基本的租金外，還需要承擔與物業相關的三大主要費用，即：財產稅（Property Taxes）、保險費（Insurance）、維護費用（Maintenance Costs）。這種租賃方式對於房東來說具有較低的風險，因為租戶承擔了大部分運營成本。對於租戶來說，這樣的合約通常意味著較低的基本租金，但他們必須負擔額外費用。

圖為Raising Cane's交易物業，684萬美元成交。(SRS Real ...
圖為Raising Cane's交易物業，684萬美元成交。(SRS Real Estate Partners提供)

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