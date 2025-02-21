我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太誠實？「地表最聰明AI」打臉老闆馬斯克：半數貼文假的

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

30年房貸利率6.625% 短期仍有上升壓力

記者劉子為╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據佳信貸款的最新報告，30年期固定抵押貸款利率為6.625%。（佳信貸款-劉豔秋提供）
根據佳信貸款的最新報告，30年期固定抵押貸款利率為6.625%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

截至2月18日當周，美國房貸市場利率整體保持穩定。根據佳信貸款的最新報告，其提供的30年期固定抵押貸款利率為6.625%，與上周基本持平。然而，報告指出，當前的經濟環境對借款人來說並不友好，市場普遍認為短期內利率仍面臨上行壓力。

18日還發布了兩份經濟報告，但預計不會對抵押貸款利率產生顯著影響。其中，2月帝國州製造業調查指數(Empire State Manufacturing Survey)意外回升，從1月的-12.6和市場預期的-1大幅攀升至5.7，顯示製造業景氣有所改善。相較之下，2月房屋建築商信心指數(Home Builder Confidence Index)則低於市場預測，從1月的47點下降至42點，反映出房地產市場仍面臨挑戰。

此外，舊金山聯邦儲備銀行主席戴利(Mary Daly)和聯準會副主席巴爾(Michael Barr)也在18日發表談話，市場關注聯準會對經濟前景與貨幣政策的最新看法。根據房地美(Freddie Mac)2月13日的數據，30年期固定抵押貸款利率平均為6.87%，較前一周下降2個基點，顯示市場利率仍存在波動。

聯準會理事沃勒(Christopher Waller)近日表示，近期經濟數據支持當前利率水準維持不變，但如果通膨持續向2024年的趨勢發展，決策者可能會在「今年某個時間點」考慮降息。他強調，雖然上周公布的數據略顯失望，但聯準會偏好的通膨指標——個人消費支出(PCE)物價指數的預測相對平穩，估計1月不計食品與能源的核心PCE物價指數年增率約為2.6%。

沃勒進一步指出，美國經濟仍保持穩健，勞動市場處於「理想狀態」，為政策調整提供更大靈活性。他同時承認，川普政府的政策可能帶來一定的不確定性，但警告不應因此推遲聯準會對經濟數據的回應，「即使面對經濟前景的不確定性，我們仍需根據最新數據採取行動。等待經濟不確定性消散只會導致政策陷入癱瘓。」

利率 聯準會 貸款

上一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

下一則

IRA、401K省稅 3月1日世報稅務講座專家教門道

延伸閱讀

美股最錢線／新一波漲勢 有待關稅、通膨迷霧消散

美股最錢線／新一波漲勢 有待關稅、通膨迷霧消散
通膨蠢動 降息放緩 本周利率持平

通膨蠢動 降息放緩 本周利率持平
被馬克斯點名掌聯準會 前眾議員保羅批Fed「把公眾蒙鼓裡」

被馬克斯點名掌聯準會 前眾議員保羅批Fed「把公眾蒙鼓裡」
房貸利率持平 30年期6.625% Fed降息前景不明

房貸利率持平 30年期6.625% Fed降息前景不明
氣候極端、庫存增多 佛州房子難賣 待售時間較往年長

氣候極端、庫存增多 佛州房子難賣 待售時間較往年長
利率持續偏高 去年成屋交易量創29年新低

利率持續偏高 去年成屋交易量創29年新低

熱門新聞

因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

2025-02-17 14:11
日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

2025-02-19 14:45
加州房地產經紀人協會估計，洛杉磯縣目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。（示意圖取自Pexels，David McBee拍攝）

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

2025-02-16 18:05
Trader Joe's推出的馬魯拉油全名為「Marula Facial Oil」。（本報資料照片）

Trader Joe's這款全能保養油你入手了嗎？僅為大牌的1折價

2025-02-13 20:20
中國女留學生遇害後，其Instagram帳戶上卻遭遇了嚴重的網絡暴力。（截圖自受害者Instagram）

中國女留學生遇害後遭網暴 羞辱評論親友痛心

2025-02-14 18:41

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊