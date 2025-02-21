30年房貸利率6.625% 短期仍有上升壓力

根據佳信貸款的最新報告，30年期固定抵押貸款利率為6.625%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

截至2月18日當周，美國房貸市場利率 整體保持穩定。根據佳信貸款 的最新報告，其提供的30年期固定抵押貸款利率為6.625%，與上周基本持平。然而，報告指出，當前的經濟環境對借款人來說並不友好，市場普遍認為短期內利率仍面臨上行壓力。

18日還發布了兩份經濟報告，但預計不會對抵押貸款利率產生顯著影響。其中，2月帝國州製造業調查指數(Empire State Manufacturing Survey)意外回升，從1月的-12.6和市場預期的-1大幅攀升至5.7，顯示製造業景氣有所改善。相較之下，2月房屋建築商信心指數(Home Builder Confidence Index)則低於市場預測，從1月的47點下降至42點，反映出房地產市場仍面臨挑戰。

此外，舊金山聯邦儲備銀行主席戴利(Mary Daly)和聯準會 副主席巴爾(Michael Barr)也在18日發表談話，市場關注聯準會對經濟前景與貨幣政策的最新看法。根據房地美(Freddie Mac)2月13日的數據，30年期固定抵押貸款利率平均為6.87%，較前一周下降2個基點，顯示市場利率仍存在波動。

聯準會理事沃勒(Christopher Waller)近日表示，近期經濟數據支持當前利率水準維持不變，但如果通膨持續向2024年的趨勢發展，決策者可能會在「今年某個時間點」考慮降息。他強調，雖然上周公布的數據略顯失望，但聯準會偏好的通膨指標——個人消費支出(PCE)物價指數的預測相對平穩，估計1月不計食品與能源的核心PCE物價指數年增率約為2.6%。

沃勒進一步指出，美國經濟仍保持穩健，勞動市場處於「理想狀態」，為政策調整提供更大靈活性。他同時承認，川普政府的政策可能帶來一定的不確定性，但警告不應因此推遲聯準會對經濟數據的回應，「即使面對經濟前景的不確定性，我們仍需根據最新數據採取行動。等待經濟不確定性消散只會導致政策陷入癱瘓。」