河濱新建獨立屋「瑪德里娜牧場」社區 50萬起跳

社區住宅景觀。（房源網截圖）

南加 州內陸帝國聖哈辛多市（San Jacinto）成立於1888年，是一座擁有130多年歷史的老城。近年為了吸引居民進駐，城市推出多項住宅開發案。其中，瑪德里娜牧場（Rancho Madrina）獨立屋社區，房價 50萬美元起跳。從目前南加各地房價比較，對於潛在購房者頗具吸引力。按主要房市資訊平台數據，該市過去一年平均房價上升了超過4%。

瑪德里娜牧場社區獨立屋價格介於50萬2990美元至62萬990美元間，一層或二層獨立屋，住宅面積在1600平方呎至2545平方呎。社區無HOA會費，居民沒有額外社區管理費負擔。每棟住宅所在地塊很大，可以提供家庭成員更多戶外活動，寬敞的後院適合園藝種植，對於喜歡園藝的華人來說，是不錯的選擇。住宅擁有全電能系統與太陽能板，節能又環保。社區外出交通，鄰近74號和79號公路，到河濱市、安大略機場、聖地牙哥、洛杉磯，以及深入內陸都很方便。

社區附近就有醫療中心、學校等設施，學區 屬於海梅特聯合學區。社區同時也適合到周邊工作的通勤族。此外，社區周邊還有多個適合家庭休閒的公園，適合健行、露營和其它戶外活動。

根據Zillow地產資訊平台統計，目前聖哈辛多市平均房價是47萬多美元，過去一年價格上漲了約4.2%。另一房市資訊平台Redfin統計數據似乎有些不同，當地房屋2024年10月間中間價格是47萬5000美元，卻比上一年下降了2%。一般上市房屋要經過大約41天才能交易完成，最搶手的住宅一經上市，一般16天就可出售，價格往往比要價高出約2%。

對於新開發的居民區瑪德里娜牧場社區，雖然周邊有一些已經建成的居民區，但該地仍屬於一個範圍比較大的新居民聚集地，各項設施仍在完善中，例如，當地尚未建立華人傳統食材超市及其它便利設施。

社區價格最高的二層獨立屋是62萬990美元，面積2545平方呎，擁有五間臥室、3.5個衛浴、二車位車庫。價格最低的獨立屋是一層，價格51萬4990美元，面積1851平方呎，擁有3-4間臥室，2個衛浴間，2-3個車位車庫。從設計看，一層獨立屋比較適合退休人士居住，而二層住宅適合帶子女的家庭合住。