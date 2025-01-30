知名二手奢侈品電商 比佛利山豪宅賣1070萬

住宅內廳。（Mansion Global截圖）

著名二手奢侈品銷售平台The RealReal創辦人韋恩萊特（Julie Wainwright）日前以1070萬美元出售了她位於比佛利山 莊的一處豪宅，價格比她在2021年購買時高出約100萬美元。這座豪宅占地4500平方英尺，擁有可欣賞整個洛杉磯 市區景觀的游泳池。

這所出售的豪宅位於比佛利山莊海恩斯街（Haynes Ave.），擁有五間臥室，建於2009年，由建築師赫爾曼（Steve Hermann）設計。這棟現代化的開放式住宅占地4500平方英尺，多處使用了直角和玻璃牆，流暢地將戶外景色引入室內。住宅坐落在比佛利山莊Trousdale Estates地區的一個占地不到一英畝的封閉地塊內，配有柚木鑲板的泳池甲板，可俯瞰洛杉磯市景觀。

房產交易由12年前成立的科技驅動型房地產公司Compass代表Josh Flagg代表韋恩萊特處理，同時他也是Bravo頻道節目Million Dollar Listing LA的常駐明星。買方則由Keller Williams Realty的張航（Hang Zhang，譯音）代表，但未透露買家資訊。

這座住宅的特色包括特拉佐（Terrazo）地板、主臥室的石製壁爐、玻璃包覆的更衣區、健身房以及戶外用餐空間。所謂特拉佐地板，最早源自義大利 ，是一種由碎石、玻璃、陶瓷、貝殼或其它材料混合而成的裝飾性地板材料。這些碎片被嵌入水泥或樹脂基底中，然後磨光並拋光，形成平滑且具有光澤的表面。Terrazo地板的外觀多樣，可以根據使用的碎片和顏色的不同組合，創造出各種圖案和效果。

已年逾六旬的韋恩萊特2011年創立The RealReal，並在2019年帶領公司成功完成15億美元的首次公開募股（IPO）。近年，奢侈品零售市場競爭日益激烈。儘管The RealReal的股價在疫情期間曾暴跌，但過去一年內逐步回升，目前市值接近10億美元，這是自2021年以來的首次。