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灣區去年成交房產 最貴7000萬、半數都在阿賽頓

編譯組／綜合報導
由蘋果創辦人Steve Jobs的遺孀Laurene Powell Jobs以7000萬美元購入的這座豪宅，創下去年灣區最貴房產紀錄。（取自Realtor.com）
由蘋果創辦人Steve Jobs的遺孀Laurene Powell Jobs以7000萬美元購入的這座豪宅，創下去年灣區最貴房產紀錄。（取自Realtor.com）

聖荷西信使報報導，2024年灣區前十貴成交房產中，有一半以上位於半島地區的阿賽頓市(Atherton)，以下是該報整理的灣區五縣成交額前十大房產資訊：

10. 202 Camino Al Lago, 阿賽頓市 2300萬美元

去年10月，風險投資公司Riverwood Capital創始合夥人Christopher Varelas與妻子出售原持有的8499平方呎義大利式別墅。買家是新加坡科技公司Ahrefs的執行長Dmytro Gerasymenko和妻子。

9. 84 Stockbridge Ave., 阿賽頓市 2375萬美元

阿賽頓市的開發商Abergel於2019年以690萬美元購入土地後，建造這座擁有七間臥室、八間浴室，並配備健身房、電影院、桑拿房和酒窖等設施的1萬1175平方呎豪宅。登記的買家是舊金山財富管理公司Aspiriant的財富管理總監Lani Kapur Rains Trust和Coit Tower Trust。

8. 3630 Jackson St., 舊金山 2400萬美元

位於舊金山著名的匹克球場地Presidio Wall旁，2023年屋主Holly Peterson和丈夫、風險投資家Karl Peterson發起一項請願，要求對球場進行環境評估，理由是球場噪音可能影響候鳥遷徙。

這座豪宅建於1917年，由著名建築師Julia Morgan設計；買家是註冊地址在德州沃斯堡(Fort Worth)的3630 Jackson LLC，與Texas Pacific Group北美區收購部門負責人Kelvin Lloyd Davis有關。目前該宅正進行大規模翻修。

7. 289 Park Lane, 阿賽頓市 2430萬美元

專注於醫療保健產業的風險投資家Immanuel Thangaraj出售了這座位於西阿賽頓市的新建豪宅；占地1.4英畝，建築面積達1萬2352平方呎。買家是註冊地址於薩拉度加(Saratoga)的UPS郵箱，與Ji Zhao和Chengyu Guo名下的信託基金為關聯企業。

專注於醫療保健行業的風險投資家伊曼紐爾·坦加拉吉（Immanuel Thangaraj）出售了這座新建的住宅，占地1萬2352平方呎，位於阿賽頓的1.4英畝土地上。買家為289 Park Lane LLC，該公司註冊於薩拉托加的一個UPS郵箱，與名為Ji Zhao和Chengyu Guo的信託相關聯。

6. 290 Sea Cliff Ave., 舊金山 2600萬美元

Walden Venture Capital聯合創始人、風險投資家George Sarlo出售他於1993年以220萬美元購入、在舊金山高級社區Sea Cliff的8,000平方呎豪宅。售屋所得將捐給幫助灣區家庭的家族基金會；這是該社區歷來售價最高的房產。買家是7月在德拉瓦成立的公司290 Water, LLC。

5. 275 Camino Al Lago, 阿賽頓市 2900萬美元

位於巴洛阿圖的NexGen Builders在2024年6月出售這棟1萬1300平方呎的新建豪宅。根據紀錄，買家是Stellar Prosperity LLC，與蘋果產品的主要中國供應商Luxshare Tech有關，其技術也應用於人工智慧數據中心。

4. 2799 Broadway, 舊金山2900萬美元

在市場上掛牌兩年後，位於太平洋高地、設有20呎高入口大廳、隱藏式酒窖及私人英式酒吧的四層豪宅於2024年8月售出，成為舊金山當年度成交價第二高的房產。

建於2004年、原本由社交網絡公司Bebo的創始人Michael和Xochi Birch以3,900萬美元掛牌上市。買家是註冊地址與全球會計師事務所Baker Tilly在紅木城辦事處相同的Stone Real Estate Holdings LLC。

這座位於阿瑟頓市的1萬3525平方呎的豪宅，以3,180萬美元售出。2024年灣...
這座位於阿瑟頓市的1萬3525平方呎的豪宅，以3,180萬美元售出。2024年灣區五縣成交金額前十高的房產，有半數位於阿瑟頓市。（取自Zillow）

3. 30 Atherton Ave., 阿賽頓市3180萬美元

這座1萬3525平方呎的豪宅於8月售出。賣家是Samuel Bronfman II，Seagram酒業財團的繼承人；他曾在21歲時遭到綁架勒索。買家是名為Starry Garden Group的有限責任公司，執行長為中國億萬富豪、為蘋果和三星設備製造微型揚聲器和麥克風的AAC Technologies Holdings創始人Ingrid Wu。

2. 610 Los Trancos Road, 巴洛阿圖 3500萬美元

科技硬體公司Sun Microsystems聯合創始人Scott McNealy和妻子以3500萬美元售出位於波度拉谷(Portola Valley)的豪宅，較六年多前首次掛牌上市時低了6180萬美元。買家是Zenith Path LLC，公司組織者登記為Huan Zhao－"John" Huan Zhao是中國最早之一的私募股權公司Hony Capital董事長的姓名。

這座占地13英畝的豪宅擁有五間臥室、七個半浴室、一座溜冰場、高爾夫球場、家庭影院、配備攀岩牆的健身房以及避難室。

1. 2840 Broadway, 舊金山 7000萬美元

蘋果創辦人Steve Jobs的遺孀、現年60歲的Laurene Powell Jobs購入這座位於太平洋高地「億萬富翁大道」的豪宅，創下舊金山最貴房產紀錄。賣家是Sloan Lindemann Barnett和保健品製造商Shaklee的CEO Roger Barnett，他們於2011年以3300萬美元購入。在Barnett夫婦持有房產期間，他們委託建築師Peter Marino進行大規模的房屋翻修。

這筆交易是Jobs夫人在2024年的第二筆重大房地產交易，她還以9400萬元購入一處位於馬里布的海濱房產，擴大她在天堂灣(Paradise Cove)社區的地產規模。

舊金山 投資 灣區

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