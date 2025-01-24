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Zillow：灣區今年更多房屋上市 可稍緩解房價

編譯組／綜合報導
Zillow預測，到2025年11月，美國整體的典型房屋價值將增長約2.6%。(取自pexels.com)
Zillow預測，到2025年11月，美國整體的典型房屋價值將增長約2.6%。(取自pexels.com)

灣區房屋市場今年可能會有更多房屋上市，這有助於稍微緩解高昂的房價壓力；但是房貸利率的不確定性仍會使購房者經歷動盪的一年。

房地產經紀公司Zillow預測，從2024年11月到2025年11月，舊金山大都會區的典型房屋價格將下跌約2萬元，降至112萬元。這1.8%的微跌幅，是美國最大都會區中少數預期會出現下跌的地區之一，而聖荷西都會區的典型房屋價值預計將維持平穩。

Zillow的首席經濟學家歐森(Skylar Olsen)表示，目前灣區市場上的房屋數量比一年前多，這讓買家在與賣家談判時有了更多籌碼，使灣區購房者有理由保持樂觀。

根據經濟學家和房地產經紀人的說法，今年的房地產市場很大程度上將取決於房貸利率是否會改變以及調整的幅度。美聯儲表示今年計畫只降息兩次，而且這些降息可能不會直接影響到房貸利率。目前30年期房貸平均利率在7%左右，Bankrate的首席金融分析師麥克布萊德(Greg McBride) 預計將會有所波動，在年底時達約6.5%。

房貸利率的變化對灣區市場尤其重要，因為在這裡每月的房貸還款可能達到五位數。房地產經紀人表示，許多持有較低房貸利率的潛在賣家正在等待利率下降後才重返市場。

根據Zillow的經濟學家歐森表示，如果今年房貸利率確實下降，市場可能會出現一波活躍期。類似於去年9、10月發生的情況，當時平均利率接近6%，房屋銷售出現小幅上升。

舊金山房地產經紀人協會主席、Ascend房地產公司創始人黃(Steven Huang)表示，目前大多數賣房的情況，仍以因為結婚或工作而必需搬遷、或是因為原房主去世後由家屬出售房產為主。許多房主正選擇將房屋出租而非出售，歐森認為2025年的房屋供應量仍將維持緊張，而這可能會推高房價。

黃表示，房屋銷售量一直處於歷史低位，因此存在大量被積壓的需求，同時房源供應卻更少。

灣區的AI發展和加密貨幣熱潮增加了科技工作者的可支配資金，這意味著今年舊金山和矽谷將有更多潛在買家。

Zillow預測全美大部分地區的房價將溫和上漲，包括南加州，歐森解釋，南加州的房屋供應量與疫情前相比特別低。

預計到2025年11月，美國整體的典型房屋價值將增長約2.6%。

利率 房地產 灣區

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