退休年齡變長 2投資信條應滾動調整

新的研究顛覆了兩個經常引用的退休儲蓄信條，並建議100%投資股票的退休儲蓄策略，為退休規畫提出新視角。(美聯社)

沙加緬度蜂報導，Money Research Collective的哈迪(Adam Hardy)撰文指出，新研究顛覆了兩個經常引用的退休儲蓄 信條 ：4%提取法則和60/40投資 組合。這些規則或許能提供良好的討論起點，但根據近期兩份報告，它們並不適用於所有人。

第一份報告來自一家金融研究公司，建議大多數情況下，退休提取比率應低於廣為推薦的4%規則；第二篇是2024年12月初，一篇在研究網絡SSRN的2023年研究表明，在退休投資組合採用極具攻擊性的股票配置，實際上比60/40法則更安全。

4%提取規則

1994年，理財規畫師班根（William Bengen）在「財務規畫期刊(Journal of Financial Planning)」發表一項研究，提出如今廣為人知的「4% 規則」。該規則建議，退休時首次從儲蓄中提取4%，之後每年根據通貨膨脹調整提取金額，這是一個「安全」的提取比率。

這個「班根法則」旨在確保退休儲蓄在30年內不會耗盡。假設65歲退休，4%的提取率應該能讓儲蓄至少支撐到95歲。

然而，30年後，這一規則雖仍被頻繁推薦，但來自投資研究公司晨星(Morningstar)的最新數據顯示，「安全」的提取比率取決於退休年限和投資組合配置：

1.假設退休30年，股票配置在20%至50%之間，3.7%是理想提取率。一般而言，退休年限越長、股票配置越高，每年應提取的金額越少。

2.退休20年：可安全提取 5%；退休 40 年：不建議超過 3.1%。

3.如果投資組合極具攻擊性（例如100%股票配置），則建議提取比率更低，僅為2.7%。

60/40 投資組合

在接近退休時，理財顧問通常建議採取逐步保守的投資策略。一般來說，人們會從傳統的60%股票、40%債券（即 60/40）組合開始；隨著退休和年齡增長，將更多資金轉移到債券或現金中。

然而，一項由艾默里大學(Emory University)、亞利桑納大學(University of Arizona)和密蘇里大學(University of Missouri) 三位財務教授共同完成的研究發現，一種「全速前進、不踩剎車」的退休儲蓄策略，遠遠超過60/40的方法，對目標日期基金（target-date funds）亦然。

這項研究建議：

1.採用100%股票投資組合。但須分散投資，建議配置33%美國股票和67%國際股票。

2.研究結果顯示，這種方法在多方面「大幅優於」其他所有組合，包括建立和保留退休財富、支撐退休期間的支出及創造遺產（即退休後留下更多的儲蓄）。

3.比較結果：一對夫婦假設從25歲開始為退休儲蓄，在其他條件相同下，全股票策略的回報率更高，儲蓄比率可以更低。使用目標日期基金，需儲蓄收入的16.1%，使用 60/40 組合需儲蓄19.3%，才能達到全股票組合僅需儲蓄10％達成的財富水平。相對的，在相同儲蓄率下，全股票組合產生的財富比60/40組合多50%，比目標日期基金多39%。

風險與挑戰

1.股票波動性很高：100%全股票投資組合可能在市場下跌時造成「極大的心理壓力」，作者警告，這可能導致一些投資者放棄策略。

2.作者認為，其他投資策略也存在波動性，甚至比全股票策略更具風險，尤其是面臨活得太久而儲蓄不足的問題。

結論是：「全股票策略並不代表安全」；「但它比常見的替代方案更安全。」這兩項研究提醒投資者，退休理財策略應靈活應對個人情況，這些建議雖具有爭議性，但為投資者提供了全新的視角。