我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

聖拉蒙雪佛龍前總部 將開發逾2500住房

編譯組／綜合報導
石油公司雪佛龍位於聖拉蒙的前總部舊址將開發逾2500個新住房單位。示意圖。 (取自pexels)
石油公司雪佛龍位於聖拉蒙的前總部舊址將開發逾2500個新住房單位。示意圖。 (取自pexels)

雪佛龍(Chevron)位於東灣康曲柯士達縣聖拉蒙(San Ramon)市的前總部，可能將根據新計畫改變為2510個新住房單位。

業主日落開發公司(Sunset Development Company Inc)正式提出果園項目(Orchards project)，該項目預計有三個階段，第一階段計畫將建426個住宅單位。果園項目可能在12個月內獲得批准，目標在2026年開始施工。

果園項目的第一階段計畫，將在6001 Bollinger Canyon Road地段建設包括獨立屋(single-family homes)和連排別墅(townhomes)。日落開發公司也想建造12萬5000平方呎的零售、商業和娛樂空間，以及一個2.5英畝的公園。後續階段將包括公寓(apartments)，其中含有數量未定的可負擔住房(affordable housing)。

這是將寬廣的畢夏普牧場辦公園區(Bishop Ranch office park)變得更加多元化的最新推動計畫；此前在2018年，畢曉普牧場城市中心商場(Bishop Ranch City Center mall)已開幕。附近其他住宅項目－包括城市村(City Village)，共有404件連排別墅－去年開始銷售。日落開發公司希望在整個畢曉普牧場區域建造共10,000個新住宅單位，其中包括1000個可負擔住房(affordable housing)。

日落開發公司在提案中表示，畢曉普牧場正發展成一個充滿活力、適合步行且結合住宅、商業和辦公的混合用途區域。

日落開發公司在2022年以1.75億元從雪佛龍購買了這塊92英畝的地產。雪佛龍這家石油巨頭多年來一直在縮減其於聖拉蒙的員工數量，在今年八月份確認於2025年初將總部遷往休斯頓(Houston)。

石油 夏普

上一則

舊金山康斗價格下跌 最慘一間只剩原價一半

下一則

工資、建材費飆漲 加州維修成本五年暴增40%

延伸閱讀

好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）

好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）
MLB／婚後第1個生日 大谷翔平買夏威夷別墅送老婆

MLB／婚後第1個生日 大谷翔平買夏威夷別墅送老婆
蔡英文陽明山豪宅涉違建 李敖女兒投訴 蔡辦：家人短租

蔡英文陽明山豪宅涉違建 李敖女兒投訴 蔡辦：家人短租
中國安徽爆「地下代孕實驗室」醫護勾結公務員在別墅內取卵

中國安徽爆「地下代孕實驗室」醫護勾結公務員在別墅內取卵
擁大麻農場和1條金礦溪流 卡拉維拉斯縣1牧場720萬求售

擁大麻農場和1條金礦溪流 卡拉維拉斯縣1牧場720萬求售
好康報您知／99大華超市（99 Ranch Market）

好康報您知／99大華超市（99 Ranch Market）

熱門新聞

科技富豪艾利森(Larry Ellison，右)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

2024-12-22 14:43
華人在家庭旅館的公共區域上吊自殺。（現場視頻截屏）

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

2024-12-22 19:15

「這裡不是中國」華男遇人肉佔車位 爆爭執

2024-12-24 18:53
擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

2024-12-26 12:46
面對日益嚴重的山火威脅，加州越來越多富有房主投資個人消防栓。圖為消防栓示意圖。(Pixabay)

花銷可達六位數 加州越來越多屋主 安裝這設施

2024-12-22 18:16
陳先生家前院的鐵絲網。（蔡女士提供）

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

2024-12-27 01:20

超人氣

更多 >
誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」