聖拉蒙雪佛龍前總部 將開發逾2500住房

石油公司雪佛龍位於聖拉蒙的前總部舊址將開發逾2500個新住房單位。示意圖。 (取自pexels)

雪佛龍(Chevron)位於東灣康曲柯士達縣聖拉蒙(San Ramon)市的前總部，可能將根據新計畫改變為2510個新住房單位。

業主日落開發公司(Sunset Development Company Inc)正式提出果園項目(Orchards project)，該項目預計有三個階段，第一階段計畫將建426個住宅單位。果園項目可能在12個月內獲得批准，目標在2026年開始施工。

果園項目的第一階段計畫，將在6001 Bollinger Canyon Road地段建設包括獨立屋(single-family homes)和連排別墅(townhomes)。日落開發公司也想建造12萬5000平方呎的零售、商業和娛樂空間，以及一個2.5英畝的公園。後續階段將包括公寓(apartments)，其中含有數量未定的可負擔住房(affordable housing)。

這是將寬廣的畢夏普 牧場辦公園區(Bishop Ranch office park)變得更加多元化的最新推動計畫；此前在2018年，畢曉普牧場城市中心商場(Bishop Ranch City Center mall)已開幕。附近其他住宅項目－包括城市村(City Village)，共有404件連排別墅－去年開始銷售。日落開發公司希望在整個畢曉普牧場區域建造共10,000個新住宅單位，其中包括1000個可負擔住房(affordable housing)。

日落開發公司在提案中表示，畢曉普牧場正發展成一個充滿活力、適合步行且結合住宅、商業和辦公的混合用途區域。

日落開發公司在2022年以1.75億元從雪佛龍購買了這塊92英畝的地產。雪佛龍這家石油 巨頭多年來一直在縮減其於聖拉蒙的員工數量，在今年八月份確認於2025年初將總部遷往休斯頓(Houston)。