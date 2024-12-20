赫斯普里亞市房價一年來上漲逾6% 未來還有高鐵站

圖為Hesperia在El Cajon 路7000街區住宅。（谷歌截圖）

南加 內陸赫斯普里亞市（Hesperia）比人們熟悉的其他內陸城市，更靠近高地沙漠地區，但鑑於城市人口已近10萬人，而且將在這裡設立一個高鐵站，城市潛在發展空間很大。根據房市資訊平台顯示，該市目前平均房價 超過45萬美元，一年來上漲逾6%。未來30年，該地物業可能受氣溫升高及火災威脅較大。

房市資訊平台Zillow顯示，赫斯普里亞市平均房價是45萬5981美元，近一年上漲6.1%。2024年8月末，當地出售房屋中間價是45萬4000美元。在所出售房屋中，有近55%的售價高於要價，近25%的售價低於原來掛牌價格。房屋一旦上市，大約25天左右售出。從該市房價走勢看，自2016年平均房價21萬1000多美元起漲，期間有過波動起伏，2022年7月達到高點43萬7200多美元，然後下行至2023年4月42萬多美元後緩慢上揚，目前處於上漲態勢。

另根據Redfin房市數據平台資訊，認為當地房市在某種程度具備競爭力，中間房價在9月間是46萬美元，比上年同期上漲7%。房屋上市交易平均39天售出，高於2023年同期的24天。9月間當地有85套住宅售出，而上年同期是68套。就目前該地房價來說，與安大略市、庫卡蒙加牧場市、奇諾市、奇諾岡市相關，仍有相當競爭力。

實際上，赫斯普里亞市居民也在持續流動中，例如2024年7月至9月，有3000多人從舊金山 搬入該市居住；從該市前往其他地區的，例如搬遷到聖地牙哥的則有萬餘人，遷出的居民遠多於遷入的居民。

Redfin指出，從自然條件看，該市由於處在內陸沙漠地區，未來30年受氣溫升高及野火頻發影響較大，其中幾乎所有建築都會受到火災威脅，受溫度升高影響的物業比例也有超過六成。