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本周30年期固定房貸6.250% 估月中降息1碼

記者劉子為╱洛杉磯報導
12月10日當周，美國各期房貸利率維持穩定，其中30年期固定抵押貸款利率為6.250%。(佳信貸款-劉艷秋提供)
12月10日當周，美國各期房貸利率維持穩定，其中30年期固定抵押貸款利率為6.250%。(佳信貸款-劉艷秋提供)

12月10日當周，美國各期房貸利率維持穩定，其中30年期固定抵押貸款利率為6.250%。根據報導，聯準會將在12月18日的會議上決定是否在本月降息

本周市場發布兩份重要經濟報告，反映當前經濟狀況。 首先，NFIB小型企業樂觀指數在11月攀升至101.7，為三年來最高點，遠高於10月的93.7和市場預期的94.8，顯示小型企業對未來經濟前景更加樂觀。其次，美國勞工統計局公布的第三季度工人生產力增長2.2%，與市場預期一致，表明經濟活動保持穩健。

12月11日發布的消費者物價指數（CPI）報告更成為市場焦點。CPI數據將直接影響12月18日聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）會議的決定。

目前，市場對12月降息1碼的預期達到89.5%，但近期多位聯準會官員的表態顯示出不同的態度。聯準會理事沃勒（Christopher Waller）支持12月降息，而克里夫蘭聯準銀行總裁哈曼克（Beth Hammack）則認為，聯準會「正處於或接近」應該放慢降息步伐的階段。

專家表示，在通脹降溫速度放緩與勞動力市場依然強勁的背景下，市場對大幅降息的預期逐漸減弱。對房貸申請者而言，目前利率的穩定期可能是一個窗口期，但消費者應密切關注即將發布的經濟數據以及聯準會的決策，以便在瞬息萬變的市場中做出明智選擇。

聯準會 降息 利率

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