「六人行」男星馬修派瑞生前好萊塢岡別墅 開價520萬元

馬修派瑞於2023年5月購入該處房產。(Realtor.com)

經典美劇 「六人行」中飾演「錢德勒」(Chandler Bing)的男星馬修派瑞 (Matthew Perry)2023年10月去世,年僅54歲。近日,他生前購買的最後一套房屋掛牌上市,開價520萬元。

這位喜劇演員、製片人和演員,於去年10月28日被發現在洛杉磯寶馬山花園(Pacific Palisades)的家中按摩浴缸中溺水身亡。馬修生前有多處房產,其中最後一棟購入的位於好萊塢岡(Hollywood Hills)的中世紀風格別墅,當時買入價格不到500萬元;如今該房屋掛牌上市,要價520萬元。

該房屋將中世紀風格和現代風格完美融合在一起。(Realtor.com)

用餐區域改造成桌球室。(Realtor.com)

這座中世紀傑作坐落在佔地不到0.4英畝的土地上,始建於1957年,由國際獲獎建築公司Griffin Enrigh設計,現在由著名設計師 Malgosia Migdal重新改造。這座設有三間臥室和3.5間浴室、建築面積約2800平方呎的單層住宅,坐落在日落大道(Sunset Strip),將經典的中世紀魅力與現代設計完美融合在一起,落地玻璃牆環繞著帶游泳池和壁爐的中央庭院,讓人可以盡情享受加州 陽光。

這座全白的建築前面,有一條短而寬的車道,它通往附屬的兩車位車庫。建築物前還有一個隱私屏風和一組通向中庭式入口的台階,弗利特伍德滑動玻璃門則通往有頂棚的休息區,俯瞰游泳池和烤火坑。

在室內,光滑的硬木地板、石材浴室以及帶休閒用餐空間的廚房,營造出現代奢華感。 一個由用餐空間改造成的桌球室,透過雙向壁爐連接到辦公室和起居區,該起居區毗鄰配備不鏽鋼器具、時尚後擋板和餐廳的流線型廚房。所有臥室均設有套間浴室,包括一個設有步入式衣櫃的主要休息區,以及一個配有雙梳妝台、矩形浸泡浴缸和玻璃淋浴間的水療風格浴室。 主套房配有步入式衣櫃和寧靜浴室,浴室設有戶外通道,可直接通往泳池,還配有雙水槽的長石梳妝台。其中一間臥室設有簡約的現代風格用餐廚房和投影室。金色硬木地板和中性色調將室內裝潢融為一體。

之前的臥室改成設有配備投影機和環繞音響的放映室。(Realtor.com)

家庭放映室。(Realtor.com)

馬修派瑞於2022年末出版他的第一本書「朋友、情人和可怕的大事」(The Friends, Lovers, and The Big Terrible Thing),這是一本回憶錄,在書中他提到,曾在由Robert A.M. Stern設計的中世紀大廈,擁有一套9290平方呎的頂層公寓。之後該公寓由美國流行音樂天后蕾哈娜(Rihanna)以2100萬元的價格購入。此外,馬修還在馬里布(Malibu)、名人熱愛的Sierra Towers大廈擁有房產。