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「六人行」男星馬修派瑞生前好萊塢岡別墅 開價520萬元

記者朱敏梓／洛杉磯報導
馬修派瑞於2023年5月購入該處房產。(Realtor.com)
馬修派瑞於2023年5月購入該處房產。(Realtor.com)

經典美劇「六人行」中飾演「錢德勒」(Chandler Bing)的男星馬修派瑞(Matthew Perry)2023年10月去世，年僅54歲。近日，他生前購買的最後一套房屋掛牌上市，開價520萬元。

這位喜劇演員、製片人和演員，於去年10月28日被發現在洛杉磯寶馬山花園(Pacific Palisades)的家中按摩浴缸中溺水身亡。馬修生前有多處房產，其中最後一棟購入的位於好萊塢岡（Hollywood Hills）的中世紀風格別墅，當時買入價格不到500萬元；如今該房屋掛牌上市，要價520萬元。

該房屋將中世紀風格和現代風格完美融合在一起。(Realtor.com)
該房屋將中世紀風格和現代風格完美融合在一起。(Realtor.com)

用餐區域改造成桌球室。(Realtor.com)
用餐區域改造成桌球室。(Realtor.com)

這座中世紀傑作坐落在佔地不到0.4英畝的土地上，始建於1957年，由國際獲獎建築公司Griffin Enrigh設計，現在由著名設計師 Malgosia Migdal重新改造。這座設有三間臥室和3.5間浴室、建築面積約2800平方呎的單層住宅，坐落在日落大道（Sunset Strip），將經典的中世紀魅力與現代設計完美融合在一起，落地玻璃牆環繞著帶游泳池和壁爐的中央庭院，讓人可以盡情享受加州陽光。

這座全白的建築前面，有一條短而寬的車道，它通往附屬的兩車位車庫。建築物前還有一個隱私屏風和一組通向中庭式入口的台階，弗利特伍德滑動玻璃門則通往有頂棚的休息區，俯瞰游泳池和烤火坑。

在室內，光滑的硬木地板、石材浴室以及帶休閒用餐空間的廚房，營造出現代奢華感。 一個由用餐空間改造成的桌球室，透過雙向壁爐連接到辦公室和起居區，該起居區毗鄰配備不鏽鋼器具、時尚後擋板和餐廳的流線型廚房。所有臥室均設有套間浴室，包括一個設有步入式衣櫃的主要休息區，以及一個配有雙梳妝台、矩形浸泡浴缸和玻璃淋浴間的水療風格浴室。 主套房配有步入式衣櫃和寧靜浴室，浴室設有戶外通道，可直接通往泳池，還配有雙水槽的長石梳妝台。其中一間臥室設有簡約的現代風格用餐廚房和投影室。金色硬木地板和中性色調將室內裝潢融為一體。

之前的臥室改成設有配備投影機和環繞音響的放映室。(Realtor.com)
之前的臥室改成設有配備投影機和環繞音響的放映室。(Realtor.com)

家庭放映室。(Realtor.com)
家庭放映室。(Realtor.com)

馬修派瑞於2022年末出版他的第一本書「朋友、情人和可怕的大事」（The Friends, Lovers, and The Big Terrible Thing），這是一本回憶錄，在書中他提到，曾在由Robert A.M. Stern設計的中世紀大廈，擁有一套9290平方呎的頂層公寓。之後該公寓由美國流行音樂天后蕾哈娜（Rihanna）以2100萬元的價格購入。此外，馬修還在馬里布（Malibu）、名人熱愛的Sierra Towers大廈擁有房產。

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