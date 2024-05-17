7大儲蓄方法 提升支付房貸能力

加州住房可負擔性低，一般民眾房貸負荷沉重。其實仍有很多方法可以增加存款、提高支付房貸的能力。(取材自Pexel)

加州 中位數房價為83萬3170元，想購買加州的房屋，以30年固定利率貸款 計算並假設有20%的首付，買家每月需要支付5570元的房貸，包含本金、利息及稅款。

在4月最後一周，房貸利率上升至7.17%，對首次購屋者來說，中位數房價的每月貸款支出可能已經超出負荷範圍。加州房地產經紀人協會最近的一項研究顯示，由於借貸成本上升和可售房源短缺，加州住房可負擔性在16年內達到最低水平。去年，僅有不到20%的加州人有購買中位數房價房屋所需的最低收入資格。在聖馬刁僅17%的買家能夠負擔購屋，聖克拉拉則約18%的買家能夠負擔。

不過，矽谷房地產經紀人協會主席喬治(Eileen Giorgi)表示，仍有很多方法可以增加存款、提高支付房貸的能力；以下是七種增加儲蓄的方法：

1.追蹤開銷：每個月結束時，仔細檢查在雜貨店、水電費、租金和汽油以及其他雜項費用上花了多少，從中找出哪些項目是必要花費，哪些則是可節省的。

2.使用現金：在心理上，使用現金付款有它的優勢；讓現金離開錢包，總比刷卡或直接操作手機付款更不容易。

3.使用提供現金回饋的信用卡 ：如果使用信用卡支付費用，建議所使用的信用卡提供現金回饋且無年費的服務。最重要的是，應確保每月均能全額還清信用卡帳款。

4.取消自動續費訂閱：訂閱每月或每年自動續費的服務是十分容易的，例如：雜誌、串流媒體服務、健身房會員資格、音樂訂閱和數據存儲等，該等費用累積起來十分可觀；隨時檢查並取消不需要的自動續費服務。

5.利用可節省購物費用的機會：查找每周的雜貨廣告尋找優惠券和會員折扣，或下載商店的應用程式以找到最優惠的價格，部分商店的應用程式或會員卡還可累積積分。

6.降低水電費：對能源花費查帳，以找出減少用電量的方法，電力公司通常會免費提供此服務；在電價峰值的上午8點至晚上10點期間，建議減少用電量；其他節約能源的方法包括：閣樓加裝隔熱層、白熾燈泡更換為節能LED燈泡，以及使用Energy Star認證的家電。根據能源部統計，使用Energy Star家電的典型家庭每年約可節省450元。

7.利用首付補助計畫：房屋潛在買家通常無意忽視首付補助計畫。聯邦住房管理局(FHA)、退伍軍人房屋貸款(VA)和美國農業部(USDA)等政府房貸計畫可以幫助實現購房。加州住房金融局(CalHFA)也提供多種首付和成交費用補助選項。

喬治表示，只要堅持這些提高儲蓄的措施，包括直接將工資的一部分存入儲蓄帳戶，都是能迅速累積可觀收益的好方法。