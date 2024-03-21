僑界名人張素久西柯汶那宅邸 歡聚交流地 增值2倍多

住宅入門處景觀。（記者啟鉻／攝影）

美國僑界名人張素久是南加州 新僑社團領袖，對組織華僑界重大社團活動，及中美文化教育交流做出很多具有影響力貢獻，大家都尊稱她「張大姐」。她居住洛杉磯東部一個郊外恬靜城區20餘年，談起現在的居所，她說，當初決定買下這棟獨立屋，主要還是出於為清華大學北美教育基金會服務，能夠接待客人及舉辦大型活動考量。如今這裡已經成為新僑社團成員喜歡聚集交流的場所。

美國僑界名人張素久。（記者啟鉻／攝影） 住宅前院景觀。（記者啟鉻／攝影）

張素久現在的住所，位於西柯汶那市城南區，社區很安靜鄰居關係和諧，她說，居住在這裡20餘年，從未發生過入室竊案，感覺很安全，華人居民也在增加。

公開的地產資料顯示，現任屋主於2000年6月間買下這棟位於East Sunset Hill Dr.2700號街區的住宅。價格是57萬5000元，而根據Redfin估值，目前市值超過172萬6000元。面積4500多平方呎，有五間臥室四個衛浴間。張素久說，先前的屋主是一位著名的台灣商人，因故搬遷到長堤 市居住。前屋主曾對這棟住宅做過改造，張素久對於前任屋主的一些巧思設計很驚訝和欣賞，所以對有些裝飾、擺設一直保持原樣沒有改動過。

室內室外雖有隔擋，但顯得直觀通透寬敞。（記者啟鉻／攝影）

整個住宅佔地近一畝（acre），屬於坐北朝南設計，張素久說，這棟住宅給人感覺是「風水好」，住了20多年一直很舒適，身體也很健康。住宅靠近前門是綠植區，也是前任屋主的傑作，沒有動過。入門後右側是屋主與家人居住地方，包括一間帶有獨立衛浴的主臥室，還有兩間共享衛浴間的小臥室。還有可以獨立出入的洗衣烘乾間，以及家人休閒聚會間，連結到廚房。主臥室連接到屋外露台。入門後左側是「長輩屋」，有獨立衛浴的臥室和會客廳，入口下行樓梯設計很貼心，還有扶手，方便年長者使用。

住宅的前院。（記者啟鉻／攝影）

張素久說，感嘆前屋主特意將長輩屋設計很貼心，比如兩張大床固定在地面，不能隨意滑動，避免年長者意外跌倒，還有床罩顏色與窗簾顏色很一致也很柔和。屋內有多個走入式儲物間、掛衣間。幾乎每個房間都有天窗，陽光可以透射進來，讓室內更明亮也顯得寬敞。多數居室都可獨立出入，避免打擾其他人。尤其是廚房，一般在美國居住，多數家庭廚房與客廳相連通，但這裡廚房是獨立的。

院落游泳池。（記者啟鉻／攝影）

張素久表示，這裡曾舉辦過大型派對，院落空間也很適合。比如2008年為宣傳北京申奧參與玫瑰花車遊行，當天遊行結束後，這裡有參與者近200人聚在一起慶祝花車遊行成功；還有為宣傳上海世博會參加花車遊行，也有百餘人在這裡歡慶聚會就餐；還有北京冬奧 會，在院落裡錄製主題歌MTV，近百人參與。這些感人活動都很令人自豪和懷念。