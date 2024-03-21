我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多管齊下 德州5方式槓聯邦邊境政策

推動電動車 拜登政府祭出汽車排廢最嚴標準

僑界名人張素久西柯汶那宅邸 歡聚交流地 增值2倍多

記者啟鉻／洛杉磯報導
住宅入門處景觀。（記者啟鉻／攝影）
住宅入門處景觀。（記者啟鉻／攝影）

美國僑界名人張素久是南加州新僑社團領袖，對組織華僑界重大社團活動，及中美文化教育交流做出很多具有影響力貢獻，大家都尊稱她「張大姐」。她居住洛杉磯東部一個郊外恬靜城區20餘年，談起現在的居所，她說，當初決定買下這棟獨立屋，主要還是出於為清華大學北美教育基金會服務，能夠接待客人及舉辦大型活動考量。如今這裡已經成為新僑社團成員喜歡聚集交流的場所。

美國僑界名人張素久。（記者啟鉻／攝影）
美國僑界名人張素久。（記者啟鉻／攝影）
住宅前院景觀。（記者啟鉻／攝影）
住宅前院景觀。（記者啟鉻／攝影）

張素久現在的住所，位於西柯汶那市城南區，社區很安靜鄰居關係和諧，她說，居住在這裡20餘年，從未發生過入室竊案，感覺很安全，華人居民也在增加。

公開的地產資料顯示，現任屋主於2000年6月間買下這棟位於East Sunset Hill Dr.2700號街區的住宅。價格是57萬5000元，而根據Redfin估值，目前市值超過172萬6000元。面積4500多平方呎，有五間臥室四個衛浴間。張素久說，先前的屋主是一位著名的台灣商人，因故搬遷到長堤市居住。前屋主曾對這棟住宅做過改造，張素久對於前任屋主的一些巧思設計很驚訝和欣賞，所以對有些裝飾、擺設一直保持原樣沒有改動過。

室內室外雖有隔擋，但顯得直觀通透寬敞。（記者啟鉻／攝影）
室內室外雖有隔擋，但顯得直觀通透寬敞。（記者啟鉻／攝影）

整個住宅佔地近一畝（acre），屬於坐北朝南設計，張素久說，這棟住宅給人感覺是「風水好」，住了20多年一直很舒適，身體也很健康。住宅靠近前門是綠植區，也是前任屋主的傑作，沒有動過。入門後右側是屋主與家人居住地方，包括一間帶有獨立衛浴的主臥室，還有兩間共享衛浴間的小臥室。還有可以獨立出入的洗衣烘乾間，以及家人休閒聚會間，連結到廚房。主臥室連接到屋外露台。入門後左側是「長輩屋」，有獨立衛浴的臥室和會客廳，入口下行樓梯設計很貼心，還有扶手，方便年長者使用。

住宅的前院。（記者啟鉻／攝影）
住宅的前院。（記者啟鉻／攝影）

張素久說，感嘆前屋主特意將長輩屋設計很貼心，比如兩張大床固定在地面，不能隨意滑動，避免年長者意外跌倒，還有床罩顏色與窗簾顏色很一致也很柔和。屋內有多個走入式儲物間、掛衣間。幾乎每個房間都有天窗，陽光可以透射進來，讓室內更明亮也顯得寬敞。多數居室都可獨立出入，避免打擾其他人。尤其是廚房，一般在美國居住，多數家庭廚房與客廳相連通，但這裡廚房是獨立的。

院落游泳池。（記者啟鉻／攝影）
院落游泳池。（記者啟鉻／攝影）

張素久表示，這裡曾舉辦過大型派對，院落空間也很適合。比如2008年為宣傳北京申奧參與玫瑰花車遊行，當天遊行結束後，這裡有參與者近200人聚在一起慶祝花車遊行成功；還有為宣傳上海世博會參加花車遊行，也有百餘人在這裡歡慶聚會就餐；還有北京冬奧會，在院落裡錄製主題歌MTV，近百人參與。這些感人活動都很令人自豪和懷念。

北京冬奧 加州 長堤

上一則

怕被看光光 七成駕駛考慮買舊款車

下一則

太極門「良心嘉年華」 免費公益展演

延伸閱讀

南加台美急難救助協會成立 支援受困台僑、留學生

南加台美急難救助協會成立 支援受困台僑、留學生
洛杉磯經文處講座 談台灣茶藝與咖啡文化

洛杉磯經文處講座 談台灣茶藝與咖啡文化
孫中山逝世99周年 南加僑界登山健行紀念

孫中山逝世99周年 南加僑界登山健行紀念
僑界年度「登山健行」10日登場 沿途有趣味尋寶遊戲

僑界年度「登山健行」10日登場 沿途有趣味尋寶遊戲
布碌崙元宵花車遊行 將有多重安保

布碌崙元宵花車遊行 將有多重安保
喜迎金龍年 灣區僑界新春團拜 經文處長賴銘琪拜年

喜迎金龍年 灣區僑界新春團拜 經文處長賴銘琪拜年

熱門新聞

房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
李梅和兇嫌丈夫哈斯克爾Sam Haskell。（洛杉磯市警察局）

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

2024-03-16 15:35
被告Germarcus Lamar David被判一級謀殺罪。(FOX11)

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

2024-03-14 17:23
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

2024-03-17 20:50
餐廳拒絕提供免費食物，遊民縱火燒車、試圖謀殺店員。（記者邵敏／攝影）

餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理

2024-03-16 02:20

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋
廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了