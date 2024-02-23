房貸利率持平 預測下半年開始降息

本周小額貸款利率。（佳信貸款-劉豔秋提供）

2月19日當周房貸利率 與上周基本持平，30年期固定抵押貸款 利率仍保持在6.75%。近期經濟數據的反彈引發市場對通膨加速的擔憂，專家預測下半年降息 的可能性最高。

美國勞工部16 日公布數據顯示，1月生產者物價指數(PPI)全面超預期加速成長，主要原因是服務業成本大幅上升所推動。另一份報告顯示，1月消費者物價指數(CPI)大幅成長，年增3.1%、高於市場預期的2.9%。這兩份通膨報告均顯示價格上漲速度快於市場預期，引發對通膨反撲的擔憂。部分經濟學家預測，聯準會Fed青睞的核心個人消費支出(PCE)物價指數，可能也將突破去年稍早以來的最大增幅。

專家指出，在一連串通膨數據表明美國經濟仍具有韌性的跡象之後，市場對Fed降息時機的爭論已轉向6月。從目前情況來看，在華爾街確信聯準會立即降息之前，抵押貸款利率不太可能持續走低。不過，儘管無法確定今年抵押貸款利率一定會下降，但最有可能出現的時間在今年下半年。

路透近日調查顯示，在104位經濟學家中，有86位認為聯準會將在下季首次下調聯邦基金利率 ，其中53位預估最有可能在6月開始降息，33位預測5月開始降息，沒有人預測3月降息。