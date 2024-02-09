加州法拍屋全美第2 憂喜各半

加州法拍屋較疫情期間增加41%。（美聯社）

房地產數據公司ATTOM的2023年資料顯示，加州 共有3萬2905間法拍屋，全美排名第二。第一的是佛州 有3萬5813間；第三的是德州有3萬467間。

與2020-2022年相比，加州法拍件數增加41%，似乎顯示疫情補助停止後，愈來愈多屋主負擔不起房貸。但南加新聞集團專欄的分析指出，比較的基期不同，事態會出現截然不同的面貌：2015-19年間的常態相比，加州的法拍件數減少了59%。

因此，如果從悲觀的角度出發，現今的房市確實比新冠疫情期間要差。雖然加州低於全美平均的55%，但是華府增加403%、西維吉尼亞州 增加155%，奧勒岡州增加116%，紐約增加102%，愛達荷州增加101%。

然而，以樂觀的角度來看，現今的房貸欠繳情形遠比2015-19年要好，加州與全美60%的降幅相仿，華盛頓州少了79%，威斯康辛少78%，佛蒙特州少76%，佛州少了73%。

更何況與2007-2014年的次貸風暴相比，加州的法拍件數更少了93%，全美平均也少了84%，只有亞利桑納州95%與內華達州93.5%的降幅超過加州。同時，佛州少了89%、德州68%。

因此專欄認為，儘管房市前景不明，但是房貸欠繳不會是太大的問題。原因有三：第一，就業市場仍然蓬勃，沒錢繳的人只是少數；第二，房價持續上漲，賣屋抵債仍然可行；第三，加州本來就是全美最大的房市，雖然件數增加，但州內占比仍低。

第三點可由下列數據看出：加州2023年的法拍比為每萬間23戶，低於全美的每萬間26戶、排名第19。但是2009年的房市泡沫爆裂後，加州每萬間就有475間法拍屋，是2023年的20倍。