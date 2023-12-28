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剃刀大亨Gillette Mesa百年豪宅開賣 喊價近730萬

記者啟鉻／河濱報導
位於棕櫚泉市Gillette Mesa豪宅最近掛牌上市，售價近730萬元。（取自地產經紀）
位於棕櫚泉市Gillette Mesa豪宅最近掛牌上市，售價近730萬元。（取自地產經紀）

加州河濱縣（Riverside）一座百年歷史豪宅最近掛牌上市，售價近730萬元。這棟豪宅位於棕櫚泉市（Palm Springs），稱為Gillette Mesa豪宅，由剃刀大亨吉列特建造。

該物業包括兩座西班牙風格的建築，總面積達6260平方呎，內有八間臥室和九間浴室，包括一座4800平方呎的主體居住建築和一座1460平方呎的客房。兩座建築原建於1923年，坐落在不同地塊上。

據河濱縣地產文件顯示，房地產信託公司的所有人兼共同銷售代理Scott Timberlake於2019年7月以157多萬元購入主房，並於2020年11月以103萬美元購入客房。這些建築現在以一次性的方式整合在本次售賣中。資料顯示，該物業主體居住建築在2015年經歷了長達五年的翻新期。

這棟豪宅的美食廚房配備了不銹鋼器具、石材櫃檯和木製櫥櫃。在開放式的娛樂區域，吊燈懸掛在木樑天花板上。一座石製壁爐使整個房間顯得更加溫馨可愛。住宅周圍的庭院空間經過精心修飾，通向一個泳池、一個遮蓋的休息區和一個極具有歷史感的分層水泉。

吉列特是通過發明一種帶有可丟棄刀片的安全剃刀積累財富。該剃刀的生產始於1903年。在第一次世界大戰期間，美國軍方向士兵發放了吉列特品牌的緊湊剃刀套件，從而使得這種剃刀在市場上變得非常流行。

吉列特擔任公司總裁一直到1931年，但實際上他在1913年就已經退出了管理層，交由他人打理公司業務。他利用自己的財富購置房地產，包括位於洛杉磯縣聖費南度谷Calabasas附近的聖塔莫尼卡山脈的一個大型牧場。他聘請建築師納夫（Wallace Neff）於1920年代晚期，建造了一座西班牙殖民復興風格的住宅。吉列特於1932年辭世，享年77歲。

房地產 加州 南加

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