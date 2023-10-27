洛杉磯64%待售屋 100萬起跳 500萬元以上為12%

南加住宅房價驚人，現在百萬元以上價格已很平常。(本報資料照)

隨著南加住宅價格持續上揚，很多洛杉磯 華人房產經紀說，現在房市百萬元以上住宅已很平常！據最新一項研究表明，加州超過一半的待售屋價格都是至少100萬元，其中四個城市，在全美待售屋百萬元以上城市中進入前五名。

談及百萬元房屋市場趨勢，南加資深地產經紀張元松表示，未來會有小幅波動，但總體上價格還是比較穩定，而且從長期看價格會繼續上漲。

據主流媒體報導，在全美待售屋價格超百萬元比例最高十個城市中，洛杉磯居首，其中待售屋超百萬元的比例為64%；500萬元以上房屋在待售屋中比例是12%。其後依次為舊金山、聖荷西、聖地牙哥以及波士頓。

UCLA城市規劃和公共政策專家勒恩斯（Michael Lens）對百萬元住宅增多對於廣大消費者來說並不看好。他說，持續上漲的房價 對於哪些尋求購房者來說，是一個頭痛的問題，同時租金 和房價通常也會朝著一個方向變動。如果出售一套住宅有這麼多利潤，擁有者將不太可能用來出租。或者要求非常高的租金，因為你會覺得另一個相當具有誘惑力機會是出售住宅。

豪宅確實對某些人具有很大誘惑力，但並非是明智的規劃。比如32歲的20億元勁球（Power Ball）獎得主Edwin Castro，在2022年11月購買中獎彩券後，就在洛杉磯先後花費2550萬元、400萬元和4700萬元購買了三棟豪宅，希望以不同角度欣賞洛杉磯。

不過有理財專家評論說，如果有人在偏僻地方買了豪宅，但不經常居住，最後反而變成財務負擔，如果要出售的話，需要好幾年才能出手。且豪宅維護也需要成本，約是房價的1%至4%。而Castro購買的洛杉磯豪宅，估計每年至少花費25萬5000元來維護。

對於洛杉磯不斷增多的百萬元以上房產，張元松認為，這樣價格的住宅還是少數人的購買或投資目標，對於絕大多數消費者來說，現在60萬元乃至80多萬元的房子還是很搶手的。從目前市場價格變動看，雖然住房市場降溫，但百萬元住宅價格雖有小幅動，但總體看未來還是會持續上漲的。

不過對於青睞百萬元以上住宅的買家，業內人士建議，做好細緻規劃，比如預算、位置、物業稅及保險、房屋維護保養、房屋檢查及未來考量。由於購房價格較高，最好先諮詢專業人士，確保明智選擇，滿足購房者的需要和目標。