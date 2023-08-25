30年房貸利率逾7% 20年新高

信用達780分的住房抵押貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

8月22日當周房貸利率大幅攀升，各期固定抵押貸款 利率較上周升約0.25-0.5個百分點，其中30年期固定抵押貸款利率升至7.250%，創下20年來的最高紀錄。專家分析，當前市場情緒詭譎不安，即便沒有新數據的刺激，市場也可能出現劇烈變動。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）指出，目前抵押貸款利率已達到近20年來的最高水平。與此同時，隨著利率的上升，不同信用分數之間的利率差異也逐漸擴大。 「過去，信用分數達到740分就能獲得最優利率，但如今借款人的信用分數需達到780分，才能勉強享有7.25%的利率，而740分所能獲得的房貸利率高達7.625%。」

由於市場預期通膨與利率繼續走高，上周美國長期公債殖利率 一度急升至16年來高點。彭博經濟學家分析，目前殖利曲線正在趨陡；依據以往經驗顯示，當曲線從「倒掛」開始變陡時，便是衰退的前兆。

美國聯準會（Fed）傑克森洞全球年會本周登場，各界將聚焦於鮑爾 25日的演說，彭博經濟學家預期，在當前環境下，鮑爾發言的立場將較為平衡，一方面強調聯准會必須「維持更高的利率更久」，以繼續壓低通膨，但也會暗示不排除明年降息的可能。

根據房地美（Freddie Mac）資料，抵押貸款利率的每周歷史低點是在2021年1月7日創下的，當時30年期固定抵押貸款利率僅為2.65%。