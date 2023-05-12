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各類開發項目多 內陸不動產市場熱絡

記者啟鉻／綜合報導
集合公寓Jackson Apartments交易案。（地產資料）
集合公寓Jackson Apartments交易案。（地產資料）

南加內陸帝國（Inland Empire ）依舊是各種地產案最活躍的地區之一，包括地產新建案、公寓交易案以及物業租賃案。據悉，聖伯納汀諾縣安大略市（Ontario）正在建設50個單位的平價屋投資1780元。利維多市（Rialto）一棟集合公寓以全現金交易，售價680萬元，還有一個洗車場物業以350萬元出售。

名為「Emporia Housing 」的平價屋建案，投資1780萬元，占地六萬平方呎，位於安大略市西艾姆普瑞亞街310號（310 W. Emporia Street )，施工已經進入第二階段，預計在2024年夏季結束前完成，建商是R.D. Olson Construction公司。

公司總裁維赫姆（Bill Wihelm）表示，這是合作開發的第五個平價屋項目，合作夥伴是Related California。希望儘快完成第二階段建設，讓住宅投入使用。

據介紹，新建平價屋有二層或三層，擁有不同戶型，包括六個一居室單位，29個二居室單位，15個三居室單位。附屬設施還有孩童遊樂場、室外公共泳池及社區中心等。

位於利維多市（Rialto）一棟41個單位集合公寓Jackson Apartments被匿名投資者收購，交易價是680萬元，據擔任仲介的國際商業不動產公司CBRE代表稱，投資者在當地擁有多個物業。

CBRE公司代表卡爾森表示，這棟集合公寓交易案，引起多個本地及全美買家關注，最終買家以全現金購買，一個月內完成交易。說明聖伯納汀諾縣的多戶型公寓持續受到投資者青睞。他說，內陸帝國集合公寓市場仍是加州最強勁市場之一。由於需求增加，而庫存量不多，因而多數物業一旦進入市場，很快就會交易完成。

集合公寓Jackson Apartments位於利維多市西傑克森街205-242號（205-242 W. Jackson St.），從建成至今有51年歷史，分布在四個地塊上，包括一居室、兩居室和三居室不同戶型。

據商業物業數據公司Vizzda提供消息，內陸近期另一項物業交易案是安大略市洗車場Fast5Xpress Car Wash所在物業，以350萬元出售，物業建商是Evergreen Development。買家是位於橙縣的Monarch Manor LP，與聖地牙哥億萬富翁慈善家Dorothy Laub有關聯。物業鄰近安大略購物中心Ontario Mills Mall 。

此外，利維多市購物中心Rialto Village租賃項目已經完成，最後一個承租商家是外帶食品服務公司Everytable。購物中心於2022年8月開始動工，占地約9萬6000平方呎。目前已經在購物中心開業的主要商家包括Sprouts、Burlington以及Five Below等，其它業者還有Mattress Firm、Arrowhead Credit Union，洗車場Quick Quack Car Wash，還有著名漢堡連鎖店In-N-Out Burger，以及部分餐飲咖啡店等。

投資 平價屋 加州

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