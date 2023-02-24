加州租金上漲降溫 聖地牙哥年增近5%最高
據房產網站Redfin的最新數據，全美1月租金要價中位數（Median Asking Rent）和去年同期相比上漲2.4%至1942元，這是自2021年5月以來近20個月，租金同比漲幅最小的一個月。在南加各大都會地區，1月租金要價中位數均為上漲。
從全國範圍來看，1月租金漲幅最大的是北卡羅來納州的洛麗市（Raleigh），較上年同期相比上漲22.5%；排名第二的是俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland），同比漲幅17.5%；隨後是印第安納州的印第安納波里斯(Indianapolis)，同比漲幅14.9%。而租金跌幅的地區為亞利桑納州鳳凰城(Phoenix)、俄克拉荷馬州的俄克拉荷馬市(Oklahoma City)、路易斯安那州的紐奧良市（New Orleans）。
在加州地區，1月租金變化較為平穩。其中聖地牙哥（San Deigo）租金要價中位數漲幅最多，與去年1月相比上漲4.7%；排名第二的是聖荷西（San Jose），同比上漲3.9%；河濱市（Riverside）排名第三，同比上漲3.5%。
Redfin在報告中分析指出，由於需求的放緩和供應量的增加，全美租金上漲趨勢正在逐步降溫。雖然今年1月的租金仍比2020年1月高出22.5%，但受高通膨、經濟不確定性和家庭組建率放緩的影響，出租市場的需求已經放緩。同時，近年來各地區湧入大量新建房源，且受近月來高利率環境的影響，很多原本想要出售房產的屋主轉而選擇將房屋出租，因此導致市場上房屋供應量有所增加。
報告中還指出，全美出租房源的空置率於2022年底時停止下降。隨著越來越多的出租房源進入市場，預計未來幾個月的庫存將持續增長，租金價格預計會進一步放緩。這對租客來說是一個可喜的安慰，自大流行病爆發以來，還未曾發生過這樣的情況。如果之後租金開始同比下降，這將為租客帶來更多的談判空間，房東可能因此選擇出售房產，因為他們的投資已經不再能獲得良好的回報。
近期，由於租金增長放緩，新簽訂租約的通膨率為兩年來首次低於全美總體通膨率。租金上漲是去年高通膨的重要推動因素之一，如今租金上漲步伐的放緩將有助於在未來幾個月內抑制通膨率的持續增長。
上一則
世界晚報╱知情人揭內蒙煤礦坍塌內幕 49人仍失聯
下一則
FB留言