加州租金上漲降溫 聖地牙哥年增近5%最高

由於需求放緩和供應量的增加，租金上漲趨勢正在逐步降溫。（記者趙健/攝影）

據房產網站Redfin的最新數據，全美1月租金 要價中位數（Median Asking Rent）和去年同期相比上漲2.4%至1942元，這是自2021年5月以來近20個月，租金同比漲幅最小的一個月。在南加各大都會地區，1月租金要價中位數均為上漲。

從全國範圍來看，1月租金漲幅最大的是北卡羅來納州的洛麗市（Raleigh），較上年同期相比上漲22.5%；排名第二的是俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland），同比漲幅17.5%；隨後是印第安納州的印第安納波里斯(Indianapolis)，同比漲幅14.9%。而租金跌幅的地區為亞利桑納州鳳凰城(Phoenix)、俄克拉荷馬州的俄克拉荷馬市(Oklahoma City)、路易斯安那州的紐奧良市（New Orleans）。

在加州地區，1月租金變化較為平穩。其中聖地牙哥（San Deigo）租金要價中位數漲幅最多，與去年1月相比上漲4.7%；排名第二的是聖荷西（San Jose），同比上漲3.9%；河濱市（Riverside）排名第三，同比上漲3.5%。

Redfin在報告中分析指出，由於需求的放緩和供應量的增加，全美租金上漲趨勢正在逐步降溫。雖然今年1月的租金仍比2020年1月高出22.5%，但受高通 膨、經濟不確定性和家庭組建率放緩的影響，出租市場的需求已經放緩。同時，近年來各地區湧入大量新建房源，且受近月來高利率環境的影響，很多原本想要出售房產的屋主轉而選擇將房屋出租，因此導致市場上房屋供應量有所增加。

報告中還指出，全美出租房源的空置率於2022年底時停止下降。隨著越來越多的出租房源進入市場，預計未來幾個月的庫存將持續增長，租金價格預計會進一步放緩。這對租客 來說是一個可喜的安慰，自大流行病爆發以來，還未曾發生過這樣的情況。如果之後租金開始同比下降，這將為租客帶來更多的談判空間，房東可能因此選擇出售房產，因為他們的投資已經不再能獲得良好的回報。