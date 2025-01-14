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南加六呎華男夜遇刧匪 被搶錢包留下滿頭包

記者張宏/洛杉磯即時報導
William尹第二天把頭髮剃掉，發現頭皮有大片瘀青且腫起大包。（William尹提供）
William尹第二天把頭髮剃掉，發現頭皮有大片瘀青且腫起大包。（William尹提供）

搶匪太恐怖，不止針對婦孺，面對六呎華男一樣窮凶極惡，搶錢搶包還打人。南加華人William尹13日晚上9時左右在工業市的Colima路一個停車場遭遇搶匪，對方不僅口喊Money，從背後搶奪他的包，還把六呎壯漢的他推到在地連環錘擊他的頭部和腰部，之後奪包揚長而去，前後不過幾十秒，相當狠辣。

（影音來源：William尹，後製張宏）

William14日接受採訪時大呼自己「太冤」，出去吃個飯，不僅破財還帶回一身傷。13日晚他去Colima路17000號街區的一處餐廳吃飯，吃完飯大概9點多想著提前出來把車子啟動熱身，方便家人上車。他說，餐廳所在的停車場雖然晚上沒什麼人，但是燈光亮如白晝，他不覺得危險。當時他手上拿著一個Lululemon的黑色手包，包裡是他打算次日給工人結帳的5000多元現金，還有卡和ID。他剛準備上車，手握車門時，突然從他身後衝過來一名男子。對方穿著黑色衣服，頭戴黑色帽子，行動十分迅速，在他毫無防備的情況下，搶匪從背後猛地奪他的包。

他說，包是纏在手上的，對方拉扯時沒能立刻拉扯掉，且出於本能，他也抓住包不放，與歹徒展開爭奪。然而，這名男子雖然比他矮一些，但是身材更加孔武有力，且出手穩準狠。歹徒將六呎高的他推到在地，一直蒙捶他的頭，為了保護自己，他只能抱頭防禦，對方隨即用力踹向他的腰部。整個過程中，歹徒不斷地喊話，因為有口音，他只聽懂對方喊著「Money! Money」!，他瞬間知道對方意圖明確，就是為了錢財。

William說，他在爭奪過程中，隱約聽到歹徒身上發出金屬的聲音，懷疑歹徒可能攜帶武器，甚至是一把槍。他意識到繼續掙扎可能會帶來更大的危險，於是決定放手，將包交給對方，歹徒得手後逃之夭夭。他當時躺在冰冷的水泥地面時，整個人都懵了，感到頭部和腰部劇烈疼痛，試圖呼救卻無人回應。之後家人出來報警，警方在25分鐘後趕到現場時，對方已不見蹤影。

事後他想找商場調監控，結果商場告訴他這裡沒有監控。William說，事情發生的太突然，他只隱約感覺對方是一名西裔男子。他當天晚上被緊急送往醫院接受治療，醫生說沒有大礙，但是第二天他把頭髮剃掉發現頭皮有大片瘀青且腫起大包，腰部劇痛無法起床。

這件事讓他心有餘悸，不知道對方是從他進餐廳就開始等在外面，還是隨機遭遇，總之以後晚上都不敢出門了。他想提醒大家，務必提高警惕，不要抱著僥倖心理，尤其在外出時一定要注意安全，避免獨自前往偏僻地點。同時也希望警方能盡快抓獲這名歹徒，還市民一個安全的生活環境。

南加華人William尹13日晚上9時左右在工業市的Colima路一個停車場遭遇...
南加華人William尹13日晚上9時左右在工業市的Colima路一個停車場遭遇搶匪，對方捶打其頭部和腰部並搶走他的包。（William尹提供）

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