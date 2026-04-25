聖地牙哥續約 迪士尼郵輪運量將翻倍

聖地牙哥港和迪士尼郵輪公司達成新合作關係，至少持續到2031年，將使每年從聖地牙哥出發的迪士尼郵輪數量大約翻一倍。（迪士尼郵輪提供）

聖地牙哥港和迪士尼 郵輪公司已達成一項新合作關係，該合作至少持續到2031年，將使每年從聖地牙哥出發的迪士尼郵輪數量大約翻一倍。此舉會讓南加 居民有更多機會乘船前往卡塔琳娜島、墨西哥 的Baja和Riviera。

聖地牙哥港務局港務委員會主席Chair Ann Moore表示，協議確保迪士尼在B街郵輪碼頭享有非獨家優先使用權，使用港口的南北泊位，從而提升乘客抵達體驗，也有助港口更好規劃和最大化利用其郵輪碼頭。同時港口的郵輪停靠量和乘客數量正呈現上升趨勢。根據協議，預計有效期內，將有超過100萬搭乘迪士尼郵輪的乘客經由聖地牙哥港停靠。這是20多年來，郵輪公司首次在聖地牙哥港提供年度最低客流量保證。

迪士尼郵輪公司在聖地牙哥的季節性停靠，將繼續為該地帶來顯著經濟效益。迪士尼郵輪港口策略、開發和營運副總裁Jose Fernandez表示，十多年來聖地牙哥一直是其在西海岸營運的重要組成部分，也是遊客喜愛的出發港。這項新協議將支持雙方長期發展，並為地區經濟發展做出貢獻。

聖地牙哥將在2026年至2027年航季迎來兩艘迪士尼郵輪。迪士尼魔法號將於10月抵達， 11月提供三至七晚的航程，之後將進行14晚的巴拿馬運河之旅，最終抵達德州Galveston。迪士尼奇蹟號郵輪將於2027年10月至2027年4月期間以聖地牙哥為母港，提供前往卡塔利娜島、Cabo San Lucas、Ensenada和Puerto Vallarta港的三至七晚的航程。

迪士尼郵輪一直深受家庭歡迎，截至今年4月，共有八艘迪士尼郵輪在海上航行，其中新郵輪命運號受到諸多褒獎。「Conde Nast旅遊」雜誌年度熱門榜單評選中，命運號郵輪成為2026年全球「最佳新郵輪」之一，命運號於2025年底下水，其英雄與反派主題提供沉浸式郵輪體驗。命運號有專為成人打造的休閒場所，如由米其林三星主廚掌勺的Enchanté餐廳，確保成年人也能得到與孩子們一樣周到的照顧。

華人Julia王日前曾帶孩子乘坐迪士尼郵輪，她表示，迪士尼郵輪對父母最大的吸引力，是在船上父母能享受難得的悠閒時光，因為孩子們的活動被排得滿滿的，所以父母完全不用操心如何帶娃。