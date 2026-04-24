12歲自中國農村移美 華男高中沒畢業不會英文 今年收千萬

傑克從小在中國農村長大，美國對他是遙不可及的夢。(示意圖取自Pexels.com)

不少人來到美國時一無所有，但依靠辛勤打拚，實現美國夢。華男吳傑克（Jack Ng，音譯）就是一個非常典型的例子，他12歲時移民 美國，不會英文，高中沒有畢業，先後在餐廳、漁船工作，用第一桶金開餐廳，如今創辦集團公司，年收入突破上千萬美元。

沒有學歷 立下創業目標

據商業內幕（Businessinsider）報導，傑克從小在中國農村稻田間長大，當地沒有自來水也沒有電。美國當時對他來說，就像遨遊太空，幾乎是遙不可及的夢想。12歲那年，叔叔在美國擁有一家中餐館，隨後為傑克的父母申請工作簽證 ，作為家中最小孩子，傑克跟隨父母移民。

到了美國，不會英語的傑克經常在課堂打瞌睡；後來，透過工作和朋友的幫助學會英文，但仍然沒能高中畢業。沒有學歷，只能靠體力，這位少年一到美國就開始在叔叔的餐廳打工，14歲時，他找到第一份家庭以外工作。「我一直很努力，但並沒有接受過正規教育，我需要存錢，然後創業。」

上船暈3個月 存到1.5萬

傑克之後來到阿拉斯加白令海（Bering Sea），成為一名深海漁民。他回憶，那份工作非常辛苦，每次出海都會嚴重暈船，曾連續三個月每天工作12小時。但三個月後，銀行帳戶已存有1萬5000美元，這對當時的傑克來說是一筆巨款。

船上的經歷讓傑克學到很多，他和其他移民一起工作，包括越南人、墨西哥人和菲律賓人，很多人都比他年長。「他們教會我努力工作，不要抱怨，但我不想長期從事這種體力勞動。」兩年後，傑克的銀行帳戶約有6萬美元，21歲時，他用這筆錢開第一家餐廳，取名中國城（China City）。那時，他的兄弟姊妹也已移民到美國，一家人一起湊錢買了棟房子，一起開車上班。

向同業學習 拉近美國夢

創業第一年很艱難，他們賺的錢並不多，儘管如此，這家餐廳讓傑克感覺距離美國夢越來越近。兩年後，他們在一個旅遊小鎮的水邊開了第二家餐廳分店。「我們鋪上潔白的桌布，營造高檔氛圍，開始收到很多好評，收入也增加。我經常去西雅圖最好的餐廳，盡可能地向其他廚師學習。」

如今48歲的傑克創立NGMA集團公司，在華盛頓州已擁有五家餐廳，剛過去的2025年，公司銷售額超過1300萬美元。傑克組建一支優秀的團隊，並且擁有足夠的經濟保障，他說，可以隨時退休，也可以隨時回中國旅行。

傑克的一個妹妹還在為他的餐廳工作，其他三個兄弟姐妹都已離開公司，追求自己的發展機會。傑克現在最大的期望是22歲的兒子，他希望兒子將來接管餐廳，但首先需要拿到大學學位。「他需要在廚房工作至少一年，懂得如何經營餐廳。如果想開好一家餐廳，就要學會做飯、洗碗，必須隨時準備好投入工作，努力奮鬥。」