加州薪資高 為何實質購買力僅排全美第13名？

加州人的「實質購買力」經調整後約為7萬1600美元，在全美排名第13位。（取材自unsplash.com@Jonathan Borba）

聖荷西信使報報導，居住在加州的民眾長期以來面臨一種「權衡」：雖然坐擁令人稱羨的高薪，卻必須犧牲生活品質，應對足以吞噬薪資漲幅的極高生活成本。這種交換究竟值不值得？根據最新的一項數據分析，透過衡量各州收入、生活成本及稅收三大指標，加州人的實質購買力在全美排名第13位。

根據美國經濟分析局（BEA）發布的2024年「地區物價平準」（Price Parity）報告，加州蟬聯全美生活成本最昂貴的地區，物價比全美平均水平高出10.7%。緊隨其後的是夏威夷（高出10%）、新澤西（高出8.8%）及紐約州（高出7.9%）。

相較之下，阿肯色州 是全美生活開銷最親民的地區，物價比平均低13.1%，其次為密西西比州（低13%）、愛阿華州（低12.2%）及奧克拉荷馬州 （低12.2%）。

至於加州的兩大經濟對手，德州的生活成本比平均低2.9%（排名第24），而佛羅里達州 則高出平均3.4%（排名第10 高）。

在收入方面，加州表現依然強勁。根據BEA統計至2025年第三季的數據，加州人均年收入為8萬9500美元，位居全美第三，較全國平均值7萬5500美元高出19%。僅次於康乃狄克州（9萬7900美元）與麻州（9萬6000美元）。

對比其他地區，德州人均收入為7萬1800美元（第26名），佛州為7萬5000 美元（第17名）。收入最低的州則為密西西比州，僅5萬4300美元。

在稅收方面，稅收與經濟政策研究所（ITEP）的數據顯示，加州收入前20%的中產階級，需將收入的10.4%用於繳納州及地方稅。這一比例略低於全國平均的10.5%，在全美稅負繁重程度中排名第20位。

夏威夷州以14.2%的稅率位居全美稅負最高之首，紐約州（13.3%）緊隨其後。而稅負最輕的州分別是阿拉斯加（5.4%）與新罕布夏州（6.7%）。德州稅率則為9.9%，排名第28位；佛州為9.5%，排名第38位。

綜合收入、生活成本與稅收計算後，加州人的「實質購買力」經調整後約為7萬1600美元。雖然此數字讓加州在全美排名第13位，但僅比全國平均水平6萬9200美元高出約3%。

值得注意的是，加州在調整後的購買力仍領先德州與佛州；德州為6萬8300美元排名第24，佛州則為6萬8000美元排名第25。