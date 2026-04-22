我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內褲曬乾直接穿⋯澳洲女子「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

恐發動毀滅性網攻？神秘模型Mythos爆外流 日澳緊急應戰

加州薪資高 為何實質購買力僅排全美第13名？

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州人的「實質購買力」經調整後約為7萬1600美元，在全美排名第13位。（取材自...
加州人的「實質購買力」經調整後約為7萬1600美元，在全美排名第13位。（取材自unsplash.com@Jonathan Borba）

聖荷西信使報報導，居住在加州的民眾長期以來面臨一種「權衡」：雖然坐擁令人稱羨的高薪，卻必須犧牲生活品質，應對足以吞噬薪資漲幅的極高生活成本。這種交換究竟值不值得？根據最新的一項數據分析，透過衡量各州收入、生活成本及稅收三大指標，加州人的實質購買力在全美排名第13位。

根據美國經濟分析局（BEA）發布的2024年「地區物價平準」（Price Parity）報告，加州蟬聯全美生活成本最昂貴的地區，物價比全美平均水平高出10.7%。緊隨其後的是夏威夷（高出10%）、新澤西（高出8.8%）及紐約州（高出7.9%）。

相較之下，阿肯色州是全美生活開銷最親民的地區，物價比平均低13.1%，其次為密西西比州（低13%）、愛阿華州（低12.2%）及奧克拉荷馬州（低12.2%）。

至於加州的兩大經濟對手，德州的生活成本比平均低2.9%（排名第24），而佛羅里達州則高出平均3.4%（排名第10 高）。

在收入方面，加州表現依然強勁。根據BEA統計至2025年第三季的數據，加州人均年收入為8萬9500美元，位居全美第三，較全國平均值7萬5500美元高出19%。僅次於康乃狄克州（9萬7900美元）與麻州（9萬6000美元）。

對比其他地區，德州人均收入為7萬1800美元（第26名），佛州為7萬5000 美元（第17名）。收入最低的州則為密西西比州，僅5萬4300美元。

在稅收方面，稅收與經濟政策研究所（ITEP）的數據顯示，加州收入前20%的中產階級，需將收入的10.4%用於繳納州及地方稅。這一比例略低於全國平均的10.5%，在全美稅負繁重程度中排名第20位。

夏威夷州以14.2%的稅率位居全美稅負最高之首，紐約州（13.3%）緊隨其後。而稅負最輕的州分別是阿拉斯加（5.4%）與新罕布夏州（6.7%）。德州稅率則為9.9%，排名第28位；佛州為9.5%，排名第38位。

綜合收入、生活成本與稅收計算後，加州人的「實質購買力」經調整後約為7萬1600美元。雖然此數字讓加州在全美排名第13位，但僅比全國平均水平6萬9200美元高出約3%。

值得注意的是，加州在調整後的購買力仍領先德州與佛州；德州為6萬8300美元排名第24，佛州則為6萬8000美元排名第25。

美國排名前十成本／稅後收入州 資料來源：BEA
美國排名前十成本／稅後收入州 資料來源：BEA

世報陪您半世紀

佛羅里達州 阿肯色州 奧克拉荷馬州

上一則

加州家庭帳面上富有 但可支配收入比全美平均低

下一則

研究：喜歡白天小睡 可能是身體發出警訊

延伸閱讀

小費給不到兩成 加州人最小氣

小費給不到兩成 加州人最小氣

明媚加州卻有8道暗傷 退休族難招架

明媚加州卻有8道暗傷 退休族難招架
大學畢業生10大職涯起點 紐約、洛杉磯和舊金山全落榜

大學畢業生10大職涯起點 紐約、洛杉磯和舊金山全落榜
付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
成年還與父母同住 新澤西44%最多、加州排第3、紐約擠進前10

成年還與父母同住 新澤西44%最多、加州排第3、紐約擠進前10
全美財政壓力最大城 北卡洛麗居冠

全美財政壓力最大城 北卡洛麗居冠

熱門新聞

專家警告，無證移民多年來對加州與聯邦財政貢獻可觀，此趨勢恐導致加州至少流失85億美元稅收且衝擊經濟。（美聯社）

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

2026-04-20 16:24
在加州主要城市，租房普遍比買房便宜，每月成本差距從1000美元到超過2400美元不等。(路透)

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

2026-04-20 14:11
設計師Alejandro Núñez Vicente（下）與事業伴侶Clara Service Soto（上）在德國漢堡國際航空內裝博覽會展示雙層飛機座椅概念「Chaise Longue」最新全尺寸實體模型。（取自Chaise Longue）

好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

2026-04-15 23:21
理財專家表示，只要調整購物方式與生活習慣，退休族能在日常採買中省下一筆可觀費用。（記者劉子為/攝影）

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

2026-04-18 19:33
台灣品牌餅乾進駐好市多，受華人熱捧。（記者王若然／攝影）

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

2026-04-20 22:04
隨著科技導入酒店管理系統，部分中高端酒店在客房迷你吧中安裝智慧感應付費設備。這項原本標榜便利與效率的服務，卻在實際使用中引發不少旅客困惑與爭議。（受訪者提供）

中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜

2026-04-19 22:05

超人氣

更多 >
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可