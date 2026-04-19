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銀行帳戶多年未動 華人新移民1500元遭政府代管

記者邵敏／洛杉磯報導
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華人取錢，卻發現銀行卡密碼已經失效。（記者邵敏／攝影）
華人取錢，卻發現銀行卡密碼已經失效。（記者邵敏／攝影）

南加州一華人移民，數年前曾開設銀行帳戶，存入1500美元，但多年未使用。該華人最近想取出這筆錢，卻發現帳戶已被凍結，密碼也失效，帳戶裡的錢全部消失。他對此非常震驚，並與銀行對峙，要找出「錢去了哪」？

洛杉磯縣聖蓋博谷居民Eric王表示，2019年剛到美國時，人生地不熟，為獲得一個地址證明，他特意前往花旗銀行（CitiBank）開設帳戶，並存入1500美元。

Eric表示，該帳戶既未開通網上銀行，也未綁定手機應用。他一直認為這筆錢「安全存在銀行」，隨時可以取出，就像中國的大部分銀行帳戶一樣，放很多年也不會有變化。

密碼失效 餘額歸零

直到今年，Eric突然想取出這筆存款，他帶著銀行卡前往羅斯密的花旗銀行分行，沒想到的是，取款密碼已經失效，帳戶也被凍結。工作人員幫助Eric查詢，發現餘額竟是零，「存入的1500美元全部蒸發，當時我就傻眼了，覺得不可思議。」

銀行櫃台人員解釋，按照規定，帳戶若超過三年沒有任何操作紀錄，包括未登錄、未交易，就可能被視為「無人認領財產」，資金已依法轉交政府部門處理。這一說法讓Eric難以接受，他質問工作人員，「怎麼可能？錢明明存在銀行，政府怎麼可以在未經我同意的情況下轉走？」

Eric表示，櫃台人員建議他自行上網查詢，並向政府申請返還這筆存款，未提供進一步協助。「我真的很懵，當初開帳戶時，沒有人告訴我會發生這種情況，現在卻要我自己去找政府要錢，我完全不知道該怎麼辦。」情緒激動下，Eric與銀行工作人員發生爭執，「我把錢存進銀行，現在錢沒有了，我當然要找銀行負責，他們應該幫我把錢追回來。」

在這家銀行沒有得到積極回應，Eric又前往聖蓋博市另一家花旗銀行分行尋求協助。他指出，這家分行經理了解情況後，主動幫他打印完整的銀行對帳單，並出具一份詳細的情況說明，連同Eric的身分證文件，一起寄送至州政府相關機構。「這位經理態度很好，一步一步幫我準備材料，否則我真不知道該怎麼辦，加上英文不好，這筆錢很可能打水漂。」

事隔兩周 收到支票

兩周後，Eric收到政府寄來的一張1500美元支票，「錢終於拿回來，比我想像中還要快。」經歷此事的華人表示，移民到美國生活，總要跌幾個跟斗，才能學會生活中的方方面面，「以前從不知道，存入銀行帳戶的錢，有一天還會被當作無人認領的財產被政府託管。」

類似情況並不少見，許多新移民對美國金融制度不了解，誤以為帳戶資金可長期靜置不動。據財政部下屬機構網站HelpWithMyBank.gov文章指出，通常情況下，如果帳戶在三到五年內沒有任何客戶主動操作或聯繫，則被視為無人認領或遺棄。在將帳戶餘額移交州政府前，銀行通常需要嘗試聯繫客戶，有些銀行會在當地報紙上公布帳戶持有人姓名，有些銀行會寄送信件給帳戶持有人地址。如果仍然無法聯繫到帳戶持有人，銀行會將帳戶餘額移交給政府部門統一保管，待帳戶持有人申請後返還。

華人銀行卡多年未用，取錢時發現帳戶裡的錢全部消失。（記者邵敏／攝影）
華人銀行卡多年未用，取錢時發現帳戶裡的錢全部消失。（記者邵敏／攝影）

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