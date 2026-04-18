洛杉磯3嫌自導自演熊襲車 詐保14萬入獄

在對嫌疑人住所執行搜索令時，調查人員找到一件據信用於該犯罪計劃的熊皮服裝。（圖／加州保險局提供）

「熊」襲勞斯萊斯幻影，車內都是熊爪印，結果大反轉？三名洛杉磯 居民假扮成熊襲擊豪車，騙保14萬美元，結果保險 公司道高一丈，被野生動物專家識破。如今這三人因這起荒謬的保險詐欺，被判賠錢和入獄。

（影音來源：加州 保險局 記者張宏／後製）

因為該詐騙行為涉及偽造熊襲擊豪華車輛，當局將此案稱為「熊爪行動」。檢方稱，被告穿上熊的服裝，在高級汽車上演假熊襲擊，然後提交虛假的保險索賠，希望騙取賠償金。這項調查源自保險公司研判2024年1月28日發生在箭頭湖（Lake Arrowhead）的熊襲擊豪車事件，有諸多疑點。

據KTLA5電視台報導，保險公司稱，索賠人聲稱一頭熊闖入他們2010款勞斯萊斯幻影轎車，並對車內造成嚴重損壞。在調查被告提交的索賠證據影片後，警方確定，影片中的「熊」，實際是穿著熊服的人。調查人員後來又發現兩起提交給不同保險公司的欺詐性索賠，涉及相同日期和地點，分別與一輛2015年梅賽德斯G63 AMG和一輛2022年梅賽德斯E350有關。保險公司總損失達14萬1839美元。

在高級汽車上演假熊襲擊，然後提交虛假的保險索賠，希望騙取賠償金。圖為嫌犯留下的假熊爪印。（圖／加州保險局提供）

加州漁獵局的一名生物學家，也協助審查這段視頻，並得出結論：視頻中出現的「動物」，顯然是穿著熊服裝的人。在對嫌疑人住所執行搜索令後，調查員找到據信用於該犯罪計劃的熊皮服裝。

這三名嫌疑人分別為居住在Valley Village的39歲居民Alfiya Zuckerman、居住於格倫岱的26歲Ruben Tamrazian和32歲居住於格倫岱的Vahe Muradkhanyan，每人被判處180天監禁，透過周末監獄計畫服刑（即要求受刑者在周末前往監獄或計畫制定地點報到並關押，通常是周五晚6時至周日晚6時，不影響上班或上學），並接受兩年的監管緩刑。Zuckerman被勒令支付5萬5360美元賠償金， Tamrazian支付5萬2268美元賠償金。Muradkhanyan需要支付的賠償金額尚未確定。本案第4名嫌疑人、39歲的格倫岱居民Ararat Chirkinian定於9月出庭參加預審聽證會。

保險專員Ricardo Lara表示，這起看似難以置信的案件，最終被證實是真的。現在相關責任人正被追究責任，保險公司調查員查明了事實，揭露這起騙局，並將被告繩之以法。保險欺詐是一種嚴重的犯罪，會推高消費者成本，任何騙局都不會放過。