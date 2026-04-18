巨型蜘蛛入侵南加 擴散速度驚人

原產東亞的橫帶人面蜘蛛，近期於南加州現蹤。(美聯社)

KTLA 5電視台報導，來自中國、台灣及日本 等地，有手掌般大小，還能「隨風飄行」的巨型蜘蛛，近期在全美多地現蹤，其中包括南加州 。這種入侵物種名為「橫帶人面蜘蛛」（Trichonephila clavata，又稱Joro蜘蛛）擴散速度驚人。不過專家指出，牠們看起來可怕，但其實對人類無害，甚至有助控制害蟲。

維吉尼亞理工大學（Virginia Tech）昆蟲鑑定實驗室主任伍登（Pat Wooden）告訴洛杉磯時報，這些蜘蛛可能是透過來自中國、台灣、日本與南韓 的貨櫃進入美國。雄性的橫帶人面蜘蛛約0.25吋長，多為棕色；雌蜘蛛則有1.25吋長，顏色多為偏黃色，結網可達數公尺長。

該物種最早於2014年現蹤於喬治亞州，在阿帕拉契亞（Appalachia）地區最為常見，南部和中西部部分地區也有人目擊。據報導，去年10月南加聖塔芭芭拉縣亦發現其蹤影，因為其屬外來入侵物種，所以幾乎沒有天敵，在南加地區的繁衍速度很快。

為追蹤該蜘蛛擴散情況，喬治亞大學（University of Georgia）設立網站https://jorowatch.org/，蒐集全美各地通報目擊紀錄。

洛杉磯時報指出，這種蜘蛛會透過一種名為「氣球飛行」（ballooning）方式擴散，牠們會釋放蜘蛛絲，蜘蛛絲隨風飄蕩，這種方式讓人們誤以為牠們會飛。專家指出，這也是其阻止人類與其互動的方式之一；很多民眾看到巨大會飛蜘蛛，就不敢靠近。

儘管龐大體型與巨大的蜘蛛網，經常讓人看了頭皮發麻，但是野生動物專家表示「民眾不用過度恐慌。」專家指出，這種蜘蛛通常不會咬人，也不具毒性，甚至因為會捕食蚊子、叮咬性蒼蠅及入侵性臭蟲，對人類有所助益。