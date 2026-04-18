爾灣高球場地目變更通過 環評至少1年

爾灣市議會近日通過橡樹溪高爾夫球場（Oak Creek Golf Course）地目變更案，為後續自然公園與住宅開發計畫鋪路。(取自谷歌地圖）

南加州橙縣爾灣 市議會近日通過橡樹溪高爾夫球場（Oak Creek Golf Course）地目變更案，為後續自然公園與住宅開發計畫鋪路。不過，完整開發案尚未定案，且仍需進行環境影響報告與交通研究。市府預估相關評估恐需一年甚至更長時間，才會再送回市議會審議。

據橙縣紀事報報導，此次地目調整，將使建商爾灣公司（Irvine Company）得以細化其開發構想。根據目前規畫，球場部分土地將轉型為約50英畝的自然公園，設施可能包括草地、林地、橋樑、花園與自然教育中心，同時與Jeffrey開放空間步道系統串連，並改善爾灣中心街（Irvine Center Drive）沿線的人行道與景觀設施。此外，計畫亦涵蓋Orchard Hills與Portola Springs地區規畫約312英畝開放空間用地。

其餘占地約162英畝、目前仍為私人持有的高爾夫球場土地，將納入住宅開發範圍。開發戶數尚未確定，業者表示規模將低於此前向市議會提出的3100戶。當時方案亦包括在鄰近原規畫辦公用地興建1600套公寓，以及由開發商出資興建一所新學校，但報導稱，市議會並未全面放行。

此次地目變更引發社區廣泛關注。市議會在4月14日會議吸引超過百名居民到場發言，支持與反對意見分歧，整場會議中，相關討論歷時近5小時。反對者主要認為，該案恐違背1988年經選民通過、將該球場及多處未開發土地劃為「開放空間」的公投主旨。

多位市議員對自然公園構想表示支持，但對住宅開發持審慎態度，特別關注可負擔住房比例及社區溝通。市議員Betty Martinez Franco表示，未來是否支持開發，將取決於業者與社區互動的深度與誠意。

市府指出，在最終開發案提交審議前，仍須完成環境影響報告與交通影響分析。其中環評程序預計需時一年以上，意味整體開發案短期內仍難定案。